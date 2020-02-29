На Одещині чоловік вирубав дерев у лісосмузі на 25 тисяч гривень

За таке порушення йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Подільські поліцейські викрили місцевого жителя у незаконній порубці дерев. Своїми діями він завдав матеріальної шкоди на суму близько двадцяти п’яти тисяч гривень.

49-річного правопорушника поліцейські групи реагування патрульної поліції затримали на гарячому, коли він із двома товаришами завантажував в автомобіль деревину, вирубану у лісосмузі поблизу ст.Борщі. Як з’ясувалося, приятелів чоловік запевнив, що має офіційний дозвіл на вирубку.

Фігурантові повідомили про підозру за ч.1 ст. 246 Кримінального кодексу України. За її санкцією чоловікові загрожує штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: ГУНП

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