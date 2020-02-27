На Одещині біля школи побили 13-річну дівчинку

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Про те, що під час конфлікту біля Великодолинської школи її доньку, 2006 р.н., побила 12-річна школярка, до поліції повідомила мати неповнолітньої.

За вказаним зверненням працівниками ювенальної превенції була розпочата перевірка. Надана заявницею інформація підтвердилася. Відповідно до висновку медичного обстеження, пройденого дитиною, вона отримала тілесні ушкодження у вигляді саден тім’яної області з обох сторін, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Подія кваліфікована за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Фото: prozahid.com

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