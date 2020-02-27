fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині біля школи побили 13-річну дівчинку

На Одещині біля школи побили 13-річну дівчинку

Поліцейські розслідують факт побиття 13-річної школярки з Овідіопольського району.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Про те, що під час конфлікту біля Великодолинської школи її доньку, 2006 р.н., побила 12-річна школярка, до поліції повідомила мати неповнолітньої.

За вказаним зверненням працівниками ювенальної превенції була розпочата перевірка. Надана заявницею інформація підтвердилася. Відповідно до висновку медичного обстеження, пройденого дитиною, вона отримала тілесні ушкодження у вигляді саден  тім’яної області з обох сторін, які  відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Подія кваліфікована за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Фото: prozahid.com

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить