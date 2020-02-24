На Одещині 5-річний хлопчик потрапив під фрезу мотоблоку, коли його батько орав присадибну ділянку

Одеські Бонні і Клайд позбавили свідомості чоловіка та пограбували його Зайшовши за чоловіком, який повертався ввечері додому з роботи, у під’їзд, молодик вдарив містянина по голові, а, коли потерпілий впав, дівчина витягнула з його кишень телефон і гроші. ПОДРОБНЕЕ