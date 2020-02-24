На Одещині 5-річний хлопчик потрапив під фрезу мотоблоку, коли його батько орав присадибну ділянку

Дитину госпіталізували у тяжкому стані, лікарі борються за її життя.
Про це пише пресслужба ГУНП в Одеській області.
– За вказаним фактом слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, – зазначив т.в.о. начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександр Гнєдов. – Наразі обставини події встановлюються. У рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, триває слідство.
Фото: ГУНП
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