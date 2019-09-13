На Одещині 22-річний хлопець застрелився, попередивши про це свою знайому

Сьогодні в Савранському районі Одеської області застрелився молодий чоловік.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.
До поліції звернулась жителька одного з сіл району, яка повідомила, що її знайомий в телефонному режимі погрожує покінчити з собою.
Додому до чоловіка була негайно скерована слідчо-оперативна група. В будинку поліцейські виявили 22-річного господаря з вогнепальним пораненням грудей, поряд з ним знаходилася мисливська рушниця.
На місце події викликали «швидку допомогу». Проте по прибуттю в лікарню від отриманого ушкодження чоловік помер.
Наразі поліцією встановлюються усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».
Фото: Народна правда
Выскажите ваше мнение. Это важно.