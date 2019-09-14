На Молдаванке появился «памятник» примусу

Старая улица Раскидайловская, которая в советские времена почему-то именовалась именем Станиславского, раскинувшаяся, согласно названию, по обе стороны ул. Балковской, — это такой себе типичный район на Молдаванке. Впрочем, бывают ли у нас «типичные» районы?..

Большая часть арт-объектов, которые украшают старый двор, — творения живущей здесь же мастерицы Алены Степановой. Кстати, некоторые ее талантливые работы (к примеру, уникальные почтовые ящики) представлены и в Мукачевском переулке, о котором мы недавно рассказывали.

И вот вам — новые плоды творчества Алены. Можно было бы сказать, что они стилизованы под «раньшее время», но в том-то и особая прелесть, что они, «натуральные» просто превратились теперь в новые «памятники» домашней утвари прошлого благодаря таланту Алены.

Примус (зовется арт-объект «Одесский примус»), фонарь, ключ для консервирования, или, как говорят в Одессе, «для закруток» и прочее, прочее, прочее — все это заиграло, что-то стало цветником, и все вместе создает совершенно новую композицию. Которая, кстати, словно погружает нас в былые времена этих же старых одесских дворов.

Ну надо же — «памятник» одесскому примусу! Молодые люди уже и не всегда знают, что это такое — примус, керогаз, детали старой мясорубки и все прочее, что и перечислить трудно.

И вот ведь какое дело: совершенно не случайно все эти вещи появились именно здесь, в районе Староконного рынка, где по субботам и воскресеньям идет необыкновенная торговля, и эти вещи, только в их «натуральном», зачастую ну очень постаревшем виде, можно порой увидеть и даже купить.

Вот только кому он теперь нужен, старый примус, который заправлялся керосином, который развозили по дворам десятки лет тому назад одесские керосинщики? А здесь это теперь — как благодарная память о прошлом, представленная в виде современного арт-объекта — эстетично, уютно, диковинка для молодых, погружение в прошлые годы для старшего поколения.

Ах, как активно шипели эти примусы в одесских дворах, особенно летом, когда в каждой семье жарились на них биточки из тюлечки!.. А эти старые формочки для выпечки, терочки, чайное ситечко, навесные замки…

Так о красивый, с любовью ухоженный двор потихоньку становится музеем одесского быта под открытым небом. Сама Алена говорит, что все представленное в ее новых арт-объектах — дань памяти детству.