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На місце Гончарука Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля: що відомо про нового прем’єр-міністра

На місце Гончарука Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля: що відомо про нового прем’єр-міністра

Верховна Рада України призначила прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля. За таке рішення проголосував 291 народний депутат.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У своєму вступному слові Денис Шмигаль зазначив, що продовжить усі починання та реформи попереднього Уряду. Однак, зауважив, що чимало напрямків урядової політики вимагають посилення.

За його словами, необхідно посилити економічний блок Уряду задля недопущення економічної та бюджетної кризи.

За інформацією ВВС, Денису Шмигалю 44 роки, він народився і навчався у Львові. Освіту отримав у Львівській політехніці, згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також відомо, що свого часу він стажувався і навчався за кордоном за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

З 1995 по 2005 роки працював у бізнесі, а у 2009 пішов на державну службу до Львівської облдержадміністрації, де керував департаментом економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

За кілька років звільнився і пішов на посаду віцепрезидента компанії “Львівхолод” – мережі магазинів “Рукавичка”.

У 2018 Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС – найбільшого в Івано-Франківській області виробника електроенергії. Це підприємство входить до холдингу Ріната Ахметова. Саме тому в ЗМІ Шмигаля інколи називають “людиною Ахметова”.

Сам Шмигаль це заперечує.

Згідно з декларацією пана Шмигаля, у холдингу ДТЕК за 2018 рік він заробив 3,5 мільйони гривень. Родина мала в готівці 115 тисяч доларів.

Дружина пана Шмигаля Катерина займається дрібним бізнесом у Львові у сфері послуг.

У серпні 2019 року, вже за президентства Зеленського, він став головою Івано-Франківської облдержадміністрації.

А на початку лютого саме Денис Шмигаль замінив Альону Бабак на посаді міністра розвитку громад та територій.

Фото: УНІАН

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