На месте автомойки в центре Одессы планируют построить молодежный центр

На улице Старопортофранковской, 22 может появиться новый комплексный объект инфраструктуры.
Так, на месте автосалона с мойкой хотят обустроить молодежный центр с коворкинговым пространством.
Об этом сообщается на официальном сайте города.
Так, инициаторы идеи уже разработали детальный план территории в границах улиц Старопортофранковской, Градоначальницкой, Мечникова и Торговой. Там планируют расположить комплекс зданий в 4-5 этажей.
По предварительной задумке, в молодежном центре откроют, в частности, кафешки, магазины и фитнес-клуб. Авторы предполагают, что по большей части он будет рассчитан на студентов.
Проект решения уже одобрили депутаты. Его пообещали вынести на общественные слушания, после чего окончательно утвердить.
Заказчик проекта – гордепартамент архитектуры и градостроительства, инвестор разработки – собственник участка.
Фото: сайт города Одессы
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