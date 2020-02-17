На месте автомойки в центре Одессы планируют построить молодежный центр

На улице Старопортофранковской, 22 может появиться новый комплексный объект инфраструктуры.

Так, на месте автосалона с мойкой хотят обустроить молодежный центр с коворкинговым пространством.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Так, инициаторы идеи уже разработали детальный план территории в границах улиц Старопортофранковской, Градоначальницкой, Мечникова и Торговой. Там планируют расположить комплекс зданий в 4-5 этажей.

По предварительной задумке, в молодежном центре откроют, в частности, кафешки, магазины и фитнес-клуб. Авторы предполагают, что по большей части он будет рассчитан на студентов.

Проект решения уже одобрили депутаты. Его пообещали вынести на общественные слушания, после чего окончательно утвердить.

Заказчик проекта – гордепартамент архитектуры и градостроительства, инвестор разработки – собственник участка.

Фото: сайт города Одессы

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