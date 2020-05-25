На медпункты на одесских пляжах мэрия потратит более 2 млн. гривен

Медпункты на одесских пляжах в сезоне 2020 года будут оборудованы в специальных временных сооружениях. На это из бюджета Одессы будет выделено 2,3 млн гривен. Об этом сообщила директор Департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега.

После того, как в 2019 году при подготовке медпунктов на пляжах возник конфликт между департаментами здравоохранения и экологии, в Одесском горсовете решили, что этим вопросом будет заниматься исключительно горздрав. Именно ему поручено закупить в нынешнем году МАФы в едином стиле площадью 15 кв. метров.

МАФы купят за деньги департамента здравоохранения. Для этого выделили сумму в 2 миллиона 335 тысяч гривен. Новые медпункты передадут на баланс КУ “Центр неотложной медицинской помощи”. О том, сколько именно таких медицинских пунктов будет и на каких пляжах, Светлана Бедрега пообещала проинформировать позже.

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