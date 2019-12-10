На ліквідацію наслідків пожежі в Одеському економічному коледжі з Уряду виділять 4 млн грн

Завтра, 11 грудня, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розгляне питання про виділення майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію родинам загиблих.

Про це повідомляє Урядовий портал.

– Уряд підтримає постраждалих та їхні родини. Разом з тим розслідування трагедії, визначення відповідальних – це питання найвищого пріоритету, – коментує ініціативу Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Після схвалення на засіданні Уряду вказані кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!