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Новости Одессы и Одесской области

На Кинбурнской косе одесситам предлагают зажечь на музыкальном фесте

На Кинбурнской косе одесситам предлагают зажечь на музыкальном фесте

С 19 по 22 сентября Кинбурнская коса превратится в территорию музыки и активного отдыха. Там состоится музыкальный фестиваль Boho fest 2019. Праздник стартует на территории НПП «Білобережжя Святослава». Билет на один день стоит 400 грн, абонемент на четыре дня обойдется в 1,2 тыс. грн.

Boho fest 2019 – музыкальный фестиваль активного отдыха, с элементами игры, обучения и волонтерства. Цель фестиваля – активный отдых в кругу друзей. Кроме того, в планах организаторов – популяризовать экологический образ жизни: как в поддержании чистоты окружающей среды, так и в гармонизации личности и социальных отношений. Еще одна фишка – взаимодействие творческих людей и коллективов, работающих в разных сферах и жанрах.

Фестиваль разделен по тематическим дням:

  • Atmospheric day;
  • Mantis day;
  • Funky Reggae day;
  • Jazz’уемо.

При этом организаторы обещают насыщенную программу на протяжении каждого музыкального дня:

  • утренняя и вечерняя йога (зарядка);
  • активные спортивные игры (заплывы на каяках и SUP-бордах, морской бой на SUP-бордах, BadaBOOMcontest);
  • зона слэклайна и баланс бордов;
  • мастер-класс по сбору лечебных трав и грибов;
  • мастер-класс «морское дело на яхте»;
  • мастер-класс по изготовлению украшений из природных материалов;
  • мастер-класс по пейзажной фотосъемке.

Среди гостей фестиваля:

  • Plus Plusovich (CJ Plus) raggae, dub, funk
  • Konstantin Koto (Koto) funk;
  • Vadim Vasiliev (Shuttle) house, tech, techno;
  • Виктория Тимченко (DI M TORI) funk, house, tech;
  • Андрей Мусалев (Off Grid) funk, hip-hop bass, reggae, dub;
  • Isychedelic Isaychenko (Isychedelic) suomi psy-trance;
  • Egor Belomyttsev (4MI selector) ambient, trip hop, dub, bass, grime, deep dubstep.

Посетителей разместят в палаточных кемпах со всеми удобствами, что входит в стоимость билета.

Дополнительно придется оплатить:

  • 800 грн. за трансфер в обе стороны (Одесса – Очаков – BohoFest – Очаков — Одесса). Расписание поездок и время отправления — по мере набора группы. Запись по телефону: (068) 767-99-20, Федор;
  • 300 грн. в сутки – вегетарианское трехразовое питание на территории кемпинга;
  • 200 грн. в сутки с человека (если вы не хотите жить в палатке, в четырех километрах есть удобная база с номерами);
  • 400 грн. с человека за яхтенную пятичасовую экскурсию на маяк на Тендровской косе (25-мильный переход под парусами, с погружением в открытом море)
  • 50 грн. с человека – трансфер по косе в село Покровка.

Билеты реализуются по предпродаже:
Телефон для справок: 0674820394

Фото: shoplikeher.com

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Галина Полищук
Галина Полищук
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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