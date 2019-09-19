На Кинбурнской косе одесситам предлагают зажечь на музыкальном фесте

С 19 по 22 сентября Кинбурнская коса превратится в территорию музыки и активного отдыха. Там состоится музыкальный фестиваль Boho fest 2019. Праздник стартует на территории НПП «Білобережжя Святослава». Билет на один день стоит 400 грн, абонемент на четыре дня обойдется в 1,2 тыс. грн.

Boho fest 2019 – музыкальный фестиваль активного отдыха, с элементами игры, обучения и волонтерства. Цель фестиваля – активный отдых в кругу друзей. Кроме того, в планах организаторов – популяризовать экологический образ жизни: как в поддержании чистоты окружающей среды, так и в гармонизации личности и социальных отношений. Еще одна фишка – взаимодействие творческих людей и коллективов, работающих в разных сферах и жанрах.

Фестиваль разделен по тематическим дням:

Atmospheric day;

Mantis day;

Funky Reggae day;

Jazz’уемо.

При этом организаторы обещают насыщенную программу на протяжении каждого музыкального дня:

утренняя и вечерняя йога (зарядка);

активные спортивные игры (заплывы на каяках и SUP-бордах, морской бой на SUP-бордах, BadaBOOMcontest);

зона слэклайна и баланс бордов;

мастер-класс по сбору лечебных трав и грибов;

мастер-класс «морское дело на яхте»;

мастер-класс по изготовлению украшений из природных материалов;

мастер-класс по пейзажной фотосъемке.

Среди гостей фестиваля:

Plus Plusovich (CJ Plus) raggae, dub, funk

Konstantin Koto (Koto) funk;

Vadim Vasiliev (Shuttle) house, tech, techno;

Виктория Тимченко (DI M TORI) funk, house, tech;

Андрей Мусалев (Off Grid) funk, hip-hop bass, reggae, dub;

Isychedelic Isaychenko (Isychedelic) suomi psy-trance;

Egor Belomyttsev (4MI selector) ambient, trip hop, dub, bass, grime, deep dubstep.

Посетителей разместят в палаточных кемпах со всеми удобствами, что входит в стоимость билета.

Дополнительно придется оплатить:

800 грн. за трансфер в обе стороны (Одесса – Очаков – BohoFest – Очаков — Одесса). Расписание поездок и время отправления — по мере набора группы. Запись по телефону: (068) 767-99-20, Федор;

300 грн. в сутки – вегетарианское трехразовое питание на территории кемпинга;

200 грн. в сутки с человека (если вы не хотите жить в палатке, в четырех километрах есть удобная база с номерами);

400 грн. с человека за яхтенную пятичасовую экскурсию на маяк на Тендровской косе (25-мильный переход под парусами, с погружением в открытом море)

50 грн. с человека – трансфер по косе в село Покровка.

Билеты реализуются по предпродаже:

Телефон для справок: 0674820394

Фото: shoplikeher.com