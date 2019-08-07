На кількох вулицях Одеси планується відключення газу

Відключення відбуватиметься у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.
Відключення відбуватиметься у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою провулок Чехова.
Так, 8 серпня, у четвер, з 10:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- вул. Середньофонтанська, 14,
- вул. Середньофонтанська, 14-А,
- вул. Середньофонтанська, 12,
- провулок Єлісаветградський, 1,
- вул. Старосінна, 1.
Управління експлуатації газового господарства міста Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.
Фото: 20minut.ua
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