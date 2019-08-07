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Новости Одессы и Одесской области

На кількох вулицях Одеси планується відключення газу

На кількох вулицях Одеси планується відключення газу

Відключення відбуватиметься у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

Відключення відбуватиметься у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою провулок Чехова.

Так, 8 серпня, у четвер, з 10:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • вул. Середньофонтанська, 14,
  • вул. Середньофонтанська, 14-А,
  • вул. Середньофонтанська, 12,
  • провулок Єлісаветградський, 1,
  • вул. Старосінна, 1.

Управління експлуатації газового господарства міста Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

Фото: 20minut.ua

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