На кількох вулицях Одеси планується відключення газу

Відключення відбуватиметься у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

Відключення відбуватиметься у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою провулок Чехова.

Так, 8 серпня, у четвер, з 10:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

вул. Середньофонтанська, 14,

вул. Середньофонтанська, 14-А,

вул. Середньофонтанська, 12,

провулок Єлісаветградський, 1,

вул. Старосінна, 1.

Управління експлуатації газового господарства міста Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

Фото: 20minut.ua