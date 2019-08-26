На Київській трасі утворився затор довжиною у понад 10 км (відео)

Наразі знерухомлена ділянка від Хаджибейського лиману до Конюшинового (Клеверного) моста.

Про це повідомляється у Telegram-спільноті “Подслушано Одесса”.

Також затор і поблизу мосту через Хаджибейський лиман.

Затори тут також регулярні через ремонт дорожнього покриття на мосту через лиман в 17-ти кілометрах від Одеси. Також створюють проблему деякі вантажівки, які не дотримуються вагових норм у спеку.

Відеозаписом у довжелезного затору поділилась і користувачка Facebook Julia Nikandrova.

Не менее грустная ситуация на трассе из Одессы в сторону Киева.Пробка от посёлка Дачное до Хаджибейской дамбы. Gepostet von Julia Nikandrova am Montag, 26. August 2019

Фото: Telegram-спільноти “Подслушано Одесса”