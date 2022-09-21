На Киевской трассе временно перекроют мост через Хаджибей

Завтра, 22 сентября, с 9:00 утра до 18:00 вечера, на мосту через Хаджибейский лиман, на автомобильной дороге М-05 Киев — Одесса (км 447- км 448), будет временно перекрыто движение.

Об этом сообщает служба автомобильных дорог в Одесской области

Движение в этот промежуток будет закрываться в течение каждого часа на 30 минут для всех видов транспорта, в связи с метрологическими испытаниями системы мониторинга взвешивания-в-движении (WIM).

Перекрытие дорожного движения будет производиться периодически работниками Патрульной полиции в Одесской Области.

Также временное перекрытие движения планируется по полосам в обоих направлениях:

23 сентября с 9:00 до 18:00;

24 сентября с 9:00 до 18:00.

В службе автодорог приносят извинения за временные неудобства.