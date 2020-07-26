Вроде как на карантине: что происходит на вечерней Дерибасовской в Одессе (фото)

Еще не опустились сумерки, но солнце уже не «палит», и главная улица города с наступлением летнего вечера окончательно забывает о карантине, пусть даже адаптивном. Здесь каждый вечер — некая смесь активного празднования дня города и конкурса исполнителей с большим «вкраплением» элементов Юморины, которая никак не на удаленке.

Осторожно: транспорт

Как известно, часть Дерибасовской от Преображенской до Екатерининской — «непроездная». Но это теперь только так кажется. Велосипедисты и люди на мопиках, плюс невероятное количество переполненных экскурсантов на электромобильчиках. Так что «поимейте» в виду. Осторожность не помешает.

Очереди

Людей не просто много. Улица кипит. И если вы вдруг подзабыли, что такое очередь, то на Дерибасовской вечером обязательно вспомните. Итак, за чем стоим?

Стоим в очереди сфотографироваться на том самом 12-м стуле на крошечной площади Остапа Бендера. О том, что это — площадь, не многие успевают прочесть (надпись об этом обычно игнорируется), зато люди очень активно наблюдают, чтобы никто не влез на заветный стул без очереди.

Очередь поменьше наблюдается у памятника Утесову, благо, можно присесть рядом с Ледечкой, обнять и даже нашептать ему что-то на ухо.

Ах, ну да, огромная очередь в новшество на Дерибасовской: заведение международной сети KFC (Kentucky Fried Chicken, то есть, «Жареный цыпленок из Кентукки»). Он открылся напротив Макдональдса. Впрочем, очередь наблюдается и там.

Едим

И вообще, что касается пустого места за столиком на Дерибасовской вечером, то это на уровне фэнтези.

Не, ну что касается покушать, то с аппетитом тут вообще у всех все в порядке. Столики-стулья заполнили Дерибасовскую так, что даже встречающиеся «извинения за неудобства» (здание на реставрации, затянуто драпировкой), прочесть трудно. Да, собственно, кто это читает на главной улице летом, пусть даже вроде как карантин? Столики с посетителями прикроют любую драпировку.

Еда, кроме всего прочего, всячески «пропагандируется». Тут и там мелькают завлекалочки в одесском стиле. От вечного «фаршированная рыба» (в особой рекламе не нуждается, это словосочетание у нас — сам по себе бренд) до юморных (ну или с намеком на юмор) . Ну, к примеру: «Хочешь свернуть горы — начни с бургера», «Никому ничего не доказывай — просто ешь». Таких «штучек» много. Мне особенно по душе пришлось «Как все успеть? Никак. Сядь поешь!»

Развлечения-услуги

Развлечений тоже много. Правда, ничего нового. Какие-то завлекалочки, конкурсики, стрелялочки с выдачей мишек. Ну и, конечно же, художники, расстилающие свои «полотна» прямо на дороге. Плюс портретисты-шаржисты. Когда опускаются сумерки, вам и огнем нарисуют картинку, многих ну очень впечатляет.

Ну и как обычно: несчастные пернатые «для сфотографироваться», разрисованные лошадки и разодетые в «одежду» всех цветов радуги пони «для покататься».

Уличные музыканты — почти на каждом шагу. А еще в этом году в тренде — танцы с кульбитами. Связки надувных шаров всех цветов и форм — в ассортименте.

В тренде — «чисто одесские сувениры», кто-то живо интересуется, «куда же подевались ваши живые одесские скульптуры?». Ответ одесситки меня поразил: «Они все на карантине!»

Фотозоны, по сути, везде. Тут смотря что считать фотозоной, у всех вкус разный. Время от времени, к примеру, на Дерибасовской напротив памятника Утесову появляется некий «царский трон» по поводу которого одесситы уже возмутились в соцсетях (самое приличное название — «убожество»).

Кто в масках на этом «вроде как карантине» на главной улице города? За редчайшим исключением — работники кафешек. Что касается коровы Ромины, которая соблюдала у нас масочный режим с редким упорством, то и она тоже ее «сняла». Правда, буренка все еще в черном, что очень редко для нашей достопримечательности в разгар летнего туристического сезона на главной улице Одессы.

Фото автора. Фото трона — Анатолий Кавун