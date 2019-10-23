На Ивановском мосту в Одессе авария при участии 6 машин: двое человек пострадали

Массовое ДТП произошло утром в среду, когда автомобиль Mazda выехал на встречную полосу на Ивановском мосту.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одессы, в ДТП, в котором участвовали шесть машин, пострадали два человека.

Водитель Mazda сначала зацепил Toyota RAV, а затем – Toyota Previa. Далее Mazda продолжила движение по встречной и лоб в лоб столкнулась с Toyota Carolla. От столкновения последнюю отбросило в BMW, который ехал сзади. А BMW отбросило на Mitsubishi Eclipse, который также ехал позади.

В результате ДТП пострадали водитель Mazda и Toyota Carolla – обоих госпитализировали. На месте работает следователь.