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Новости Одессы и Одесской области

На Ивановском мосту в Одессе авария при участии 6 машин: двое человек пострадали

На Ивановском мосту в Одессе авария при участии 6 машин: двое человек пострадали

Массовое ДТП произошло утром в среду, когда автомобиль Mazda выехал на встречную полосу на Ивановском мосту.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одессы, в ДТП, в котором участвовали шесть машин, пострадали два человека.

Водитель Mazda сначала зацепил Toyota RAV, а затем – Toyota Previa. Далее Mazda продолжила движение по встречной и лоб в лоб столкнулась с Toyota Carolla. От столкновения последнюю отбросило в BMW, который ехал сзади. А BMW отбросило на Mitsubishi Eclipse, который также ехал позади.

В результате ДТП пострадали водитель Mazda и Toyota Carolla – обоих госпитализировали. На месте работает следователь.

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