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Новости Одессы и Одесской области

На фестивале в Одессе желающих поженят на Приморском бульваре

На фестивале в Одессе желающих поженят на Приморском бульваре

Все желающие смогут получить консультацию, подать документы, провести церемонию бракосочетания и сделать фотографию в свадебной арке.

Центр обслуживания граждан откроет представительство на Приморском бульваре на два дня – 23 и 24 августа. Церемонию бракосочетания можно будет провести в рамках Вышиванкового фестиваля. Об этом нам рассказали в пресс-службе Центра обслуживания граждан.

– Для тех, кто уже в браке и хотел бы как-то отметить годовщину совместной жизни, также возможна праздничная церемония, которая может состоятся прямо на сцене фестиваля, – добавили там.

Согласно ценам, указанным на сайте Центра обслуживания граждан, если вы хотите быстро вступить в брак, это влетит вам в копеечку.

«Праздничная свадьба» – 1987 грн;
«Праздничная свадьба с церемонией» – 2475 грн;
«Звездное кольцо» – 3600 грн;
«Экспресс-брак» – 4888 грн;
«Свадебный выезд» – 5970 грн;
«Брак за один час» – 6333 грн.

Дополнительно оплачиваются услуги ЗАГСа:
В будни с 9:00 до 17:00 — 1375,61 грн.

В выходные дни и в вечернее время с 17:00 до 9:00 — 2597,14 грн.

Центр обслуживания граждан принимает заявки круглосуточно, то есть забронировать себе фантастическую вышиванковую свадьбу на Приморском бульваре можно прямо сейчас.

Фото: img-fotki.yandex.ru

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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