На Балківській сталася смертельна ДТП: 20-річний чоловік на мотоциклі збив дівчину

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Смертельна аварія сталася в суботу, 25 липня, в Одесі на вулиці Балківській.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП, 20-річний громадянин однієї з країн Азії, водій мотоцикла «Suzuki», наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшив швидкість свого руху до безпечної або до зупинки мотоцикла та скоїв наїзд на молоду дівчину по вул. Балківській в Одесі.

Внаслідок спричинених тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці.

Кермувальник був доставлений в лікарню з переломом лопатки та ушкодженнями коліна й внутрішніх органів.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз, у тому числі ті, які мають визначити, чи був водій в алкогольному або наркотичному сп’янінні.

За інформацією пресслужби Прокуратури Одеської області, наразі кермувальнику мотоцикла повідомлено про підозру.

Фото: пресслужба