На «7 километр» пришла гуманитарная помощь из Германии

Помощь, поступившая на знаменитый одесский рынок, предназначена для частей ВСУ и больниц Одесской области.

Помощь, поступившая на знаменитый одесский рынок, предназначена для частей ВСУ и больниц Одесской области.

Об этом сообщает «Официальный сайт торгового города «Седьмой километр».

Гуманитарная помощь из Германии прибыла в Одессу, согласно договору между ООО «Промрынок» и немецким фондом Spendenbrücke Ukraine.

В благотворительном грузе – около 10 тонн детского питания, памперсов, одеял, постельных принадлежностей, одежды, бытовой химии, средств гигиены, дезинфекторов. А также — карематы, спальники, костыли, медикаменты, перевязочный материал.

Помощь будет распределяться по официальным обращениям от воинских частей, больниц и родильных домов Одесской, Николаевской, Херсонской областей.

Медикаменты, в частности, уже переданы коммунальному предприятию «Одесский инклюзивно-ресурсный центр № 1», который занимается реабилитацией детей с тяжелыми заболеваниями.

— Сердечно благодарим за поддержку Украины немецких партнеров и жителей Германии. А также — социолога и антрополога из Манчестерского университета Клаудию Эггарт, которая посещала «7 километр» до войны в рамках своего научного исследования экономики Украины. Сейчас она оказала большую организационную поддержку по доставке гуманитарного груза, — отметили в пресс-службе Промрынка «7 километр».

Фото: пресс-служба промрынка «7 км»