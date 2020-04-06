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Новости Одессы и Одесской области

Предупреждение: в Одессе и области 6 апреля может разбушеваться непогода

Предупреждение: в Одессе и области 6 апреля может разбушеваться непогода

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил жителей одесского региона о возможном ухудшении погоды.

Так, по данным синоптиков, непогоды со штормом можно ожидать в течение дня до 21.00.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем – плюс 11-13.

В Одесской области также переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 9-14 м/с ночью, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16°.
На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км.

7-8 апреля – переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 13-18°С тепла.

9-10 апреля
Без осадков.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 15-20°С тепла.

Фото: bryansku

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