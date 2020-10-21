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МВД Украины переходит на усиленный режим работы на время выборов

МВД Украины переходит на усиленный режим работы на время выборов

С сегодняшнего дня, 21 октября, по 1 ноября 2020 года Министерство внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы в связи с проведением местных выборов.

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Об этом заявил на селекторном совещании первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС и ГНСУ», – цитирует Ярового пресс-центр МВД.

Кроме того, до 23 октября в режим дежурства переводится авиация МВД.

По словам Ярового, уже сегодня правоохранители взяли под охрану 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских, а завтра, 22 октября, будут взяты под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает вести учет правонарушений на всех этапах избирательного процесса.

Также Яровой подчеркнул, что коммуникация с Центризбиркомом «налажена на 100%», и поэтому командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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