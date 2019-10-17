Музыкант с мировым именем бесплатно сыграет музыку Листа в Одессе

Концерт состоится в это воскресенье, 20 октября.

В числе организаторов – посольство Венгрии. Его представители пригласили выступить в Одессе венгерского пианиста с мировым именем Дьердя Оравеца.

Он сыграет музыку известного венгро-немецкого композитора Ференца Листа. Классические этюды и мелодии в исполнении Оравеца обещают быть завораживающими.

Дело в том, что его знают, как музыканта с парящими руками над клавишами. Музыку, которую Оравец сыграет, он не просто так выбрал для исполнения. Дьердь окончил музыкальную Академию имени Листа и является тонким интерпретатором его произведений.

Когда: 20 октября, в 15:00

Где: Urban Music Hall, ул. Ришельевская, 33

Вход свободный

Фото: theoutlook.com.ua