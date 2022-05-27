Музыка, лекция, благотворительный концерт: бесплатные события Одессы 27-29 мая

Последние выходные весны… Вы заметили, что она вообще была, или вы до сих пор «зависли» в 24 февраля? Психологи советуют все же не «зависать» и жить полной жизнью каждый день, несмотря ни на что. А кто мы такие, чтобы не слушать психологов? Итак, предлагаем вам события на эти выходные дни. Все они, как обычно бесплатные. Так что живите несмотря ни на что!