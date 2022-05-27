Музыка, лекция, благотворительный концерт: бесплатные события Одессы 27-29 мая

Последние выходные весны… Вы заметили, что она вообще была, или вы до сих пор «зависли» в 24 февраля? Психологи советуют все же не «зависать» и жить полной жизнью каждый день, несмотря ни на что. А кто мы такие, чтобы не слушать психологов? Итак, предлагаем вам события на эти выходные дни. Все они, как обычно бесплатные. Так что живите несмотря ни на что!
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
Что: Музыка на Книжке
Где: Александровский проспект
Когда: 27 мая, 14:00
Что: Лекция «Шестидесятники: хронология сопротивления»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 27 мая, 15:00
Что: Благотворительный концерт перформанс
Где: Военный спуск, 18 ТЭО
Когда: 27 мая, 17:00
Что: Благотворительный концерт Стонер гиг в More Music Club
Где: здесь
Когда: 27 мая, 18:00
Что: Другой Воронцов
Где: Ефима Геллера, 43, Б-ка №13
Когда: 28 мая, 13:00
Что: Открытие выставки «На волне креативного сопротивления»
Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»
Когда: 28 мая, 15:00
Что: Концерт солистов Одесской Оперы «Многоголосие родной земли»
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 28 мая, 16:00.