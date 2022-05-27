Новости Одессы и Одесской области

Музыка, лекция, благотворительный концерт: бесплатные события Одессы 27-29 мая

Музыка, лекция, благотворительный концерт: бесплатные события Одессы 27-29 мая

Последние выходные весны… Вы заметили, что она вообще была, или вы до сих пор «зависли» в 24 февраля? Психологи советуют все же не «зависать» и жить полной жизнью каждый день, несмотря ни на что. А кто мы такие, чтобы не слушать психологов? Итак, предлагаем вам события на эти выходные дни. Все они, как обычно бесплатные. Так что живите несмотря ни на что!

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн

Когда: Ежедневно, 15:00

Что: Музыка на Книжке

Где: Александровский проспект

Когда: 27 мая, 14:00

Что: Лекция «Шестидесятники: хронология сопротивления»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 27 мая, 15:00

Что: Благотворительный концерт перформанс

Где: Военный спуск, 18 ТЭО

Когда: 27 мая, 17:00

Что: Благотворительный концерт Стонер гиг в More Music Club

Где: здесь

Когда: 27 мая, 18:00

Что: Другой Воронцов

Где: Ефима Геллера, 43, Б-ка №13

Когда: 28 мая, 13:00

Что: Открытие выставки «На волне креативного сопротивления»

Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»

Когда: 28 мая, 15:00

Что: Концерт солистов Одесской Оперы «Многоголосие родной земли»

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 28 мая, 16:00.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить