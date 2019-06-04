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Новости Одессы и Одесской области

Мужчина погиб на аттракционе в Белгород-Днестровском: возбуждено уголовное дело

Мужчина погиб на аттракционе в Белгород-Днестровском: возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла 2 июня на аттракционе, установленном возле Аккерманской крепости.

41-летний житель села Шабо погиб, когда катался на качели – оборвался механизм фиксации и страхования. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

“…мужчина, который находился в кресле, упал на землю, получив при этом удар деталями оборудования. От телесных повреждений в виде открытой травмы головы он скончался на месте”, – говорится в сообщении.

На данный момент в полиции сообщают, что владелец развлечений установил аттракцион без разрешительных документов и согласования “с местным органом самоуправления, без прохождения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, обеспечив безопасность посетителей“.

Правоохранители Белгород-Днестровского отдела полиции начали расследование по ч. 2 ст. 272нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Прокуратуры Белгород-Днестровской прокуратуры Одесской области направила в суд ходатайство об избрании владельцу меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на аттракцион.

Очевидцы называют несколько версий трагедии: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Об этом сообщает Бессарабия Информ.

Фото: Бессарабия Информ

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