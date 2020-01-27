Mouse-fest: до фестивалю в Одесу надіслали понад 1000 робіт із символом року

25 січня в бібліотеці № 2 ім. К. Г. Паустовського відбулося відкриття фестивалю талантів «MOUSE-FEST-2020», приуроченого року Миші, що настав за східним календарем.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У рамках підготовки до фестивалю «MOUSE-FEST» юні читачі бібліотек і учні навчальних закладів Одеси, а також Хмельницького, Миколаєва та інших міст надіслали на конкурс малюнки, ілюстрації до творів про мишей і щурів, іграшки, вироби, вірші, казки, загадки – всього понад 1000 робіт.

Для участі у відкритті журі обрало 50 найкращих робіт юних художників і ілюстраторів, які експонувалися на виставці. Автори отримали дипломи та подарунки.

Також нагороди вручили переможцям в номінаціях «Проза» та «Поезія». Конкурсанти прочитали свої вірші. З вокальними номерами на відкритті фестивалю виступили викладачі та учні Дитячої музичної школи № 3. Театр «Балаганчик» Дитячої музичної школи № 13 представив гумористичний спектакль (режисерка – Надія Хохлова).

Фестиваль продовжиться в бібліотеках і навчальних закладах, які стали учасниками святкування року під символом Миші.

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!