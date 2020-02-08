Мосту через Сухой лиман быть: дорожный фонд Одесской области выделит деньги на то, чтобы его достроить

Одесская ОГА готова дофинансировать строительства моста. По предварительной информации, объект будет сдан уже в этом году, так как от этого моста зависит практически вся транспортная инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

7 февраля состоялась встреча председателя ООГА Максима Куцего, мэра Черноморска Валерия Хмельнюка и представителей дорожных и транспортных ведомств области. Во время заседания они обсуждали проблемный мост через Сухой лиман, который никак не могут достроить.

Куцый заверил, что в ОГА есть средства для завершения работ. А конкретно – областная администрация готова дофинансировать строительство, выделив на это 38 миллионов гривен из областного дорожного фонда.

Глава Черноморска в свою очередь сказал, что на сессии горсовета средства будут определены на завершение объекта. Объект планируют завершить в этом году, так как от этой переправы зависит практически вся транспортная инфраструктура города. Председатель ОГА попросил депутатов поддержать такое решение.

После завершения работ мост через Сухой лиман передадут на баланс Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Ранее вице-мэр Черноморска рассказал, что на строительства моста выделено 100 млн грн внешнего финансирования: 70 млн. грн. направлены Администрацией морских портов Украины для улучшения инфраструктуры, еще 30 млн – получены в июне по решению Бюджетного комитета Верховной Рады Украины. Таким образом, были сэкономлены деньги городского бюджета Черноморска.

Фото: dumskaya.net

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