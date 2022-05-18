Мошенники под видом помощи от ООН воруют деньги с карт

Мошенники пытаются похитить данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме.
В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала «ТСН».
На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить «денежную помощь в рамках социальной программы ООН». В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж.
Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы.
Госспецсвязи предостерегает:
Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).
Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.
Помните, что всегда нужно соблюдать основные правила кибергигиены.
В апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за популярный телеканал Украина 24 и использовали тему денежной помощи от стран ЕС.