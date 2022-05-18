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Мошенники под видом помощи от ООН воруют деньги с карт

Мошенники под видом помощи от ООН воруют деньги с карт

Мошенники пытаются похитить данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме.

В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала «ТСН».

На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить «денежную помощь в рамках социальной программы ООН». В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж.

Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы.

Госспецсвязи предостерегает:

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.

Помните, что всегда нужно соблюдать основные правила кибергигиены.

В апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за популярный телеканал Украина 24 и использовали тему денежной помощи от стран ЕС.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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