«Морские» чиновники углубили дно порта под Одессой на 90 украденных миллионов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ). Так, должностные лица АМПУ попались на хищении более 90 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области, к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный». При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.

Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.