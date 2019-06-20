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Новости Одессы и Одесской области

Купаться можно: вода на курортах Одесской области соответствует нормам

Купаться можно: вода на курортах Одесской области соответствует нормам

Мониторинг качества морской воды на пляжах Одесской области показал, что купаться там безопасно.

По данным Белгород-Днестровского отдела лабораторных исследований, по состоянию на 20 июня морская вода на пляжах Затоки, Сергеевки, Курортного и Большой Балабановки соответствует всем санитарным требованиям.

Напомним, на нескольких пляжах Одессы по состоянию на 10 июня вода не соответствовала нормам. Однако на сегодняшний день официальных данных по качеству воды на городских пляжах пока нет.

Фото: Марина Завгороднюк

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