Море и снег: одесскую Аркадию накрыло пушистым покрывалом (фото, видео)

Снег – не частый гость в нашем городе. Поэтому если вы хотите совместить приятную прогулку по свежему воздуху и пополнить впечатления от снежных пейзажей – отправляйтесь на море. Например, в Аркадию.

Людей в это время тут немного, а вот доехать до конечной остановки можно в пустом трамвае и не очень загруженной маршрутке. Аркадийская аллея припорошена снегом, но уборка дорожек ведется. Вдоль моря и по Трассе здоровья была замечена техника, принадлежащая КП «Побережье». Видно, что расчищена велосипедная дорожка, хотя велосипедистов и бегунов в это время было немного, но зато был замечен один «морж».

Больше всего людей вышли на пляжи и на пирсы. Ветера с моря практически нет, поэтому прогулки по пляжу очень комфортные. Можно долго любоваться чайками, небольшими волнами и проблесками солнечных лучей.

На обратной дороге можно заглянуть и в один из оставшихся санаториев на Французском бульваре или зайти на Межрейсовую базу моряков на Академической. Здешний парк похож на сказочный лес. Людей там сейчас практически нет, и снег лежит практически нетронутый, окутав старые скульптуры, которые смотрятся под ним особенно трогательно.

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