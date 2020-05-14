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Новости Одессы и Одесской области

Моя одеська весна: клуб фотографів запрошує на онлайн-фотовиставку

Моя одеська весна: клуб фотографів запрошує на онлайн-фотовиставку

Одеський міський клуб фотографів «Фотон-2» запрошує всіх охочих на онлайн-фотовиставку «Моя одеська весна 2020 року», яка проходить на офіційній сторінці фотоклубу в мережі Фейсбук.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У фотовиставці представлені роботи одеських фотографів: портрети, пейзажі, міські етюди – все, що було знято навесні 2020 року.

– Весна 2020 року стала складним періодом для багатьох людей. Ми всі трохи змінилися у зв’язку з карантином. Деякі обмеження не дозволяють нам подорожувати в повному обсязі, зустрічатися з друзями і відвідувати арт-заходи. Але цей же час дав можливість стати більш уважними. Творчі люди продовжують створювати проєкти, придумувати щось нове. Творчість – це те, без чого ми вже не можемо існувати, – кажуть організатори виставки.

Фото: Фотон

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