Могут и переименовать? В Одессе обсудят названия восьми городских мостов

В сентябре в Одессе проведут общественные слушания по вопросам о присвоении наименований объектам топонимики. На этот раз они будут посвящены городским мостам.
Городская историко-топонимическая комиссия уже дала свои рекомендации о присвоении официальных наименований восьми городским мостам. Теперь по этому вопросу должна будет высказаться общественность.
Названия должны быть присуждены объектам, известным одесситам как: Горбатый мост, Строгановский мост, мост Коцебу, мост Новикова, Тёщин мост, Куяльницкий мост, Глухой мост, Пересыпский мост.
На обсуждение горожан приглашают 26 сентября в 16:00 в концертный зал Муниципального театра имени А. Салика (ул. Приморская, 59).
Фото: Слово
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