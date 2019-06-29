Могут и переименовать? В Одессе обсудят названия восьми городских мостов

В сентябре в Одессе проведут общественные слушания по вопросам о присвоении наименований объектам топонимики. На этот раз они будут посвящены городским мостам.

Городская историко-топонимическая комиссия уже дала свои рекомендации о присвоении официальных наименований восьми городским мостам. Теперь по этому вопросу должна будет высказаться общественность.

Названия должны быть присуждены объектам, известным одесситам как: Горбатый мост, Строгановский мост, мост Коцебу, мост Новикова, Тёщин мост, Куяльницкий мост, Глухой мост, Пересыпский мост.

На обсуждение горожан приглашают 26 сентября в 16:00 в концертный зал Муниципального театра имени А. Салика (ул. Приморская, 59).

Фото: Слово