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Новости Одессы и Одесской области

Мобильные поликлиники снова отправились в районы Одесской области

Мобильные поликлиники снова отправились в районы Одесской области

С начала весны началась первая волна работы мобильных поликлиник в районах Одесской области. За два месяца поликлиники на колесах успели посетить все районы. Проект продолжает свою работу: с середины апреля началась вторая волна выездов. Когда врачи посетят ваш район?

По данным пресс-службы Одесской обладминистрации, в течение первой волны мобильные поликлиники обследовали в полтора раза больше пациентов, чем планировалось. Изначально в состав бригады входили:

  • кардиолог;
  • офтальмолог;
  • гинеколог;
  • маммолог;
  • эндокринолог;
  • специалист УЗИ.

Однако при необходимости добавляли и других специалистов. Например, в Новых Белярах работал пульмонолог, а в Великой Михайловке возникла необходимость профилактического осмотра детей, поэтому в бригадах работали детские хирурги, дерматологи, стоматологи. Таким образом, во многих районах осмотры были двойными: для взрослых — в мобильных поликлиниках, для детей — по месту учебы.

Когда ждать врачей?

Следующая волна также охватывает все районы области, но уже другие населенные пункты. В Ивановском и Великомихайловском врачи работали 3-4 июня. Еще 12 районов они посетят до конца июля:

  • Раздельнянский — 10-12 июня;
  • Лиманский, Биляевский — 18-19 июня;
  • Овидиопольский — 20-21 июня;
  • Татарбунарский, Ренийский — 24-25 июня;
  • Арцизский — 26 июня, а также1-4 июля;
  • Болградский — 26 июня;
  • Измаильский — 1-3, 8-10 июля;
  • Тарутинский — 8-10 июля;
  • Саратский, Килийский — 15-17 июля;
  • Белгород-Днестровский — 22-23 июля.

Какие именно населенные пункты посетят врачи на этот раз, можно уточнить в своей райадминистрации.

Фото: Одесская ОГА

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Галина Полищук
Галина Полищук
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