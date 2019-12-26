Много новшеств для маленького сквера: в Одессе преобразили уголок старого города (фото)

В центре Одессы обновили сквер на улице вице-адмирала Жукова.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Так, на остававшийся доныне зеленый клочок земли там уложили плитку.
Поставили оригинальные скамейки, мусорные урны. Кроме того, там появился современный указатель и фонари.
Неприметную трансформаторную подстанцию разрисовали, а газораспределительную станцию оградили.
Благоустроители также позаботились о том, чтобы в сквер не заезжали автомобилисты. Там расставили полусферы, которые не
дадут возможности водителям парковаться в зеленой зоне.
Фото: dumskaya.net
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