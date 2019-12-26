Много новшеств для маленького сквера: в Одессе преобразили уголок старого города (фото)

В центре Одессы обновили сквер на улице вице-адмирала Жукова.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Так, на остававшийся доныне зеленый клочок земли там уложили плитку.

Поставили оригинальные скамейки, мусорные урны. Кроме того, там появился современный указатель и фонари.

Неприметную трансформаторную подстанцию разрисовали, а газораспределительную станцию оградили.

Благоустроители также позаботились о том, чтобы в сквер не заезжали автомобилисты. Там расставили полусферы, которые не

дадут возможности водителям парковаться в зеленой зоне.

Фото: dumskaya.net

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