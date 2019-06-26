Многие дома в Одессе сегодня останутся без света

Отключения электричества запланированы в разных районах города.
С 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 свет отключат в жилых домах по адресам:
- Генерала Бочарова улица, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 52, 36, 30, 44
- Добровольского проспект, 116, 118
- Семена Палия улица, 120, 122
С 09:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- 1-й Академический переулок, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 10/12
- 1-й Китобойный переулок, 38, 12а, 38а, 42, 36/1, 26-В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 34, 28а
- 1-й переулок Нефтяников, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а
- 1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7
- 1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 1-й Хаджибеевский переулок, 7
- 1-й Школьный переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а
- 1-я линия, 33Б, 22, 40/41, 57, 33А, 31А, 29А, 29б
- 1-я линия Ак. Вильямса, 43, 21, 6/1А, 5, 12, 2А, 6/1, 11, 22
- 1-я Проектируемая улица, 12/1, 1/15
- 2-й Академический переулок, 2, 5, 4/а, 6
- 2-й Китобойный переулок, 14а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16б, 17а, 18, 16а, 12А, 8а, 17б, 9а, 10а, 7а, 18а, 20А, 20, 22
- 2-й Китобойный переулок, 50А, 6, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- 2-й Магнитогорский переулок, 7
- 2-й переулок, Полностью
- 2-й переулок Александра Невского, 1, 2, 4/2, 7а, 3, 7Г, 4а, 4/1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8
- 2-й переулок Амундсена, 19
- 2-й переулок Марии Демченко, 4/3, 4/6, 4/1
- 2-й переулок Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5
- 2-й переулок Шишкина, 9б, 14а, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 14, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 15, 7, 6, 10А, 11а, 9
- 2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6
- 2-й Хаджибеевский переулок, 10
- 3-й переулок Александра Невского, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3
- 3-й переулок Нефтяников, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3-й Украинский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
- 3-й Флотский переулок, 4б, 3, 7, 9, 4а, 3а, 2а, 5а, 5
- 3-й Флотский переулок, 6, 11, 13, 15, 17, 13а, 6а, 11а, 15а, 19а, 19, 21, 23
- 3-й Хаджибеевский переулок, 7, 1А, 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17
- 5-я линия Марии Демченко, 61-А
- Абрикосовая улица, 9/9, 9/21, 8/22, 8/8, 8/5, 9/15, 8/2, 9/18, 8/19, 8/20 А, 9/18А, 9/23, 8/18, 8/20, 9/11, 9/20, 8/9а, 8/8а, 9/8, 9/3, 9/7, 9/4, 8/16, 9/14, 8/4, 8/1, 9/22, 9/5, 8/14, 9/12, 8/13, 9/1, 911а, 9/24А, 8/6, 8/17, 9/19, 9/2, 9/6, 9/24, 8/3, 9/17, 8/7
- Аграрная улица, 11, 21, 25, 27
- Адмирала Лазарева улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 12/а, 8А, 16А, 6Б, 22, 6А, 35а, 23А, 2б, 2а, 28, 53А, 39, 33, 47, 37, 43, 45, 31, 25, 26, 29, 35, 41, 27, 24, 51, 49
- Академика Вавилова улица, 52б, 4/1, 58а, 50в1, 56а, 54в, 54, 60б, 60а1, 50а, 52в, 13, 5в, 50в2, 52, 56В, 7, 44а, 52-А, 9, 56б1, 9а, 5а, 58, 11, 13а, 5, 60а, 5Б/31, 11а, 15, 50б, 52Г, 5а1, 50, 9б, 54Б, 56, 44в, 60в, 50/1, 7а, 60, 54а/1, 54а, 66, 72а, 74б, 64А, 64, 76е, 78, 72, 70, 74а, 62, 76с/1, 74, 68а, 76а, 68, 762, 76, 22, 26, 32, 26б, 20б, 24, 28, 28б, 20в, 24а, 20, 20а, 30, 18а, 18, 26а, 50/а
- Академика Вильямса улица, 37Б, 38А, 46Д, 37а, 46, 23, 44, 25, 36а, 36Б, 40, 37, 36, 48, 21, 38, 29, 42, 38/2, 25В, 27, 25А
- Академика Заболотного улица, 79
- Академическая улица, 48В, 47а, 47, 34В, 36, 37, 52А, 30А, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 24А, 39/2
- Александра Невского улица, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 21/6, 34а, 11а, 21/2, 31а2, 21/5, 28а, 27Б, 5а, 39а, 29/1, 7а, 33а, 38, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 32а, 28б, 31а, 25А, 3а, 20а, 14а, 27А, 21/1, 18а, 21/8, 40, 9а
- Алмазная улица, 10А, 6, 30, 161
- Альпинистов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Анны Ахматовой улица, 28/2, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 34а, 19/2, 34Б, 24а, 17/19, 32а, 17/1, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- Арбузная улица, 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12
- Архитектурная улица, 10, 12, 14а, 14
- Байдарочный переулок, 1, 4, 6, 8, 10, 8Б, 12, 1А, 8/6, 81, 82, 83, 85
- Байкальская улица, 14, 8В, 12, 5, 4, 15, 13, 1, 7, 16, 2, 11, 3, 9, 15А, 6, 10, 8, 81, 8А, 13А, 10А, 17
- Баштанная улица, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 6/4, 112, 5/5, 6/3, 8/10, 6/6, 2а, 8/, 212, 420, 9а
- Безымянный переулок, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в
- Белорусская улица, 24, 7/35, 7/36, 7/31, 7/29, 7/30, 30, 7/38, 7/27, 7/32, 7/28, 7/33
- Битумная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19
- Вертелецкого улица, 13
- Весенняя улица, 7, 9, 11, 40
- Вишнёвая улица, 11/12, 10/16, 11/13, 11/14, 11/10, 10/10, 11/11, 10/14, 11/9, 11/20, 10/19, 10/23, 11/5, 10/11а, 11/17, 10/15, 11/7, 10/2, 11/2, 10/9, 11/5а, 10/18, 11/4а, 10/1, 10/22, 11/1а, 11/4, 10/12, 10/11, 11/25, 10/6, 11/6, 10/4а, 10/3, 10/4, 11/16, 106, 11/1, 10а16, 10/24, 11/22, 10/5, 11, 10/20, 11/24, 10/21, 11/8, 11/32, 1А, 1010а, 10/7, 11/19, 11/21, 11/23
- Вишнёвый переулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9А, 18а, 17А, 11А, 1А, 7/1, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 30а
- Владимира Высоцкого улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
- Гагарина улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 109А, 148А, 107а, 150А, 174А, 146А, 76Б, 168А, 61А, 65А, 158а, 59А, 53а, 125А, 107б, 117б, 26, 87А, 7А, 112_1, 128/а, 2к, 2Д, 79А, 2Б, 118а, 104а, 89А, 75А, 85а, 8А, 11А, 43а, 49Б, 2Г, 99а, 49А, 25_А, 146б, 68А, 2а, 168б, 19а, 144а, 132Б, 8Б, 138Б, 132а, 18А, 97а, 27А, 142А, 23А, 117А, 115_А, 13А, 92а, 76а, 115_Б, 22А, 133а, 32А, 23б, 152А, 24А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174
- Газовая улица, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Генерала Петрова улица, 66, 70, 76, 78
- Героев Крут улица, 15А
- Гетманский переулок, 10/1, 6, 81, 102, 6/2, 4а, 2
- Гладкова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 299а, 153б, 7в, 265, 305а, 171а, 42А, 3б, 11а, 10а, 4а, 299б, 72а, 124а, 201а, 33_1, 64а, 161а, 4А, 19А, 118а, 64б, 5а, 43а, 112б, 33а, 277а, 49в, 2а, 12а, 263а, 3А, 3а, 259а, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319
- Горького улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22
- Дача Ковалевского улица, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24/4, 22/1, 24/12, 24/3, 24/7, 24, 22/7, 25Б, 23а, 7Б, 22/5, 24/1, 25А, 22/9, 3/3, 23Б, 29/1, 22/2, 23В, 29/3, 25, 28, 29, 20Б
- Дмитрия Донского переулок, 2А, 3, 3б, 7, 6
- Дмитрия Донского улица, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 2а40, 2/55, 2/14, 94, 2а5, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2а45, 2/2, 9/7, 9Ж, 15а/15б, 2а30, 2А15, 2а/22, 2А18, 5В, 2а38, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 11В-1, 2А/35, 9Д, 2А8, 2А9, 2/35, 11/6, 2/11, 2/8, 2/12, 2/3, 1а, 11Б, 2/7, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 11А, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 11/Д, 2а37, 2а27, 2/1а, 2/947, 2а/26, 39/1, 2А41, 2а/31, 2а1, 9А, 3б, 2А10, 2а36, 2а34, 2а23, 2а12, 45а, 35а, 31а, 11/21, 41а, 11/2, 21/3, 2/53, 95, 111, 112, 113, 1618, 2552, 2848, 27492, 1б
- Долгая улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18а, 2/1, 3А, 20б, 1А, 10А, 20А, 4А, 15а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 18в
- Достоевского переулок, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 11б, 13, 13в, 12в, 10а, 9Б/1, 12Б, 9б2, 12а, 14а, 9в, 9б, 14в, 14, 9б3
- Достоевского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 4а, 15а, 8а, 7а, 12, 4б, 11а, 13а, 6а, 17а, 13в, 4в, 9в2, 13, 15, 17, 21, 25, 9А
- Дружная улица, 1, 3А, 2, 3, 4, 5, 6
- Дружный переулок, Полностью
- Ёлочная улица, 42/2, 5/3, 58, 44Б, 54, 44, 56, 52, 38а, 38, 42, 44а, 48, 36, 5/2, 5/17, 46
- Зелёная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Ивана Вазова улица, 21
- Иосифа Тимченко улица, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35
- Ипподромный переулок, 10
- Калиновая улица, 13А, 2, 1А, 13б, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- Каменистая улица, 8, 1е, 66, 19, 57, 14, 61, 49, 3, 28, 22а, 17, 32а, 34, 20а, 17А, 10, 49б, 36, 26, 13, 7, 53, 18, 21, 59, 8а, 55, 21а, 11, 12, 22, 51, 5, 1, 63, 16, 28а, 15, 32, 2а, 4, 1а, 75, 2б, 2, 1г, 77, 6, 2в, 1в, 1б, 9
- Каспийский переулок, 1, 3, 7, 9
- Кирова (Усатово) улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 34_А, 37А, 23в, 1А, 21Б, 19А, 17А, 63А, 43А, 65а, 17Б, 47/Б, 71б, 59А, 67/А, 47/А, 21А, 36, 23Г, 25А, 20а, 67/Б, 23/А, 27А, 35а, 51/А, 35В, 40а, 15а, 29А, 23Б, 71/А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79
- Китобойная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 32/1, 5а, 38а, 20А, 21/3, 7/а, 9а, 19/2, 15/1а, 8б, 8а, 19/3, 20-Д, 33а, 15а, 20Б, 48, 36 а, 21/1, 12а, 20-В, 33/1-А, 18а, 31б, 34А, 36в, 34Б, 22А, 7/1, 70, 74, 92, 413, 472, 6/2
- Комсомольская улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 38а, 13а, 9А, 19а, 2А, 36б, 90а, 98а, 5а, 14а, 5б, 98б, 106, 110А, 100А, 102Б, 30а, 4А, 42/а, 35Б, 102а, 50А, 8А, 57а, 7А, 16А, 44А, 36А, 5В, 116А, 60А, 108, 112, 114, 116, 42а
- Космонавта Комарова улица, 21в, 1А, 25а, 18, 22А, 17, 21, 12б, 6Б, 30, 8, 9А, 18/а, 12А, 20, 2, 3, 4/б, 6А, 19, 2б, 9, 17А, 10, 6, 11А, 2А, 5А, 11, 7, 22, 12, 5Б, 24, 19А, 26А, 14, 22В, 26, 5, 8А, 13, 19б, 15, 4, 16, 3А, 4А, 1, 2В, 21А
- Косой переулок, 1, 3
- Костанди улица, 41, 34А, 28, 21, 31, 24, 27А, 26, 29, 28А, 60, 49, 66, 61, 56, 64, 45/2, 50, 77/33, 57, 54, 75, 53А, 54А, 67, 52, 77, 75в, 55, 53, 49А, 43, 56А*, 48, 65, 63, 62А, 48а, 47, 45А, 77А, 73, 58, 48/2, 51, 34б, 32А, 40В, 38Б, 44, 34, 39, 40Б, 40А, 40, 38В, 36, 34В, 38, 32Б, 32, 42, 75Б
- Красный переулок, 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12
- Крымская улица, 1, 3, 31
- Крымский переулок, 5Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 3в, 5б, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5а, 20, 22
- Куприна улица, 19а, 19-А/1, 14а, 11, 10А, 21/23, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 21а, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 8, 12
- Куприна улица, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 34а, 37В, 48в, 45а, 41а, 28-Б, 37б, 32а, 43а, 39/1, 48а, 34а/1, 34в, 28-В, 37е, 37а, 36а, 35, 52б, 54б, 52а, 50а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 48б
- Лева Семиренка, 2Д, 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 30а, 49а, 5А, 24а, 29б, 33б, 31а, 3а, 47а, 28б, 49б, 51а, 33а, 43, 41а, 45, 47, 49, 51, 57, 11а
- Левитана улица, 19/5, 19/4, 19/3
- Левкойная улица, 7, 7а
- Лысенко улица, 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20
- Льва Семиренко, 13, 1б, 9, 33, 27А
- Львовская улица, 56, 54/2, 50, 52, 54, 58
- Львовский переулок, 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Лядова улица, 1, 2, 3, 3б, 4, 4а, 1а, 9а, 5, 7, 9, 3а, 10, 11, 12а, 15, 121
- Марии Демченко улица, 20-а, 2/1, 24, 6,
- Марсельская улица, 38, 44
- Мизикевича село, Полностью
- Михаила Грушевского улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 30а, 45а, 15а, 16б, 19а, 23а, 16а, 6а, 1г, 30, 1в, 24а, 30б, 48б, 1б, 26а, 48в, 3а, 18а, 47а, 48а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53
- Мичурина улица, 7а, 7/1, 15а, 9, 9а, 7, 11, 13, 15
- Молокова улица, 11, 6Б, 5, 6В, 4, 6/2, 1А, 4А, 1, 1Б, 8а, 3а, 6Г, 3, 12, 3б, 6б, 8б, 6, 7, 6/4, 2б, 8, 6/А4, 9/11, 2, 10, 1г
- Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16
- Николая Гумилева улица, 21
- Николая Огренича улица, 1/1Д, 1/1-Г, 1/1-Б, 1/1В
- Николая Стражеско, 36/38, 3, 38
- Новая улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 28а, 15а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
- Новоукраинский переулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Обильная улица, 1, 2, 3, 13Б, 30б, 25, 17, 11в, 13а, 9, 18, 9а, 3Б, 19а, 21, 13, 20а, 17а, 6, 1, 7, 16, 15, 35Б, 12а, 26, 9г, 22, 1/5, 3, 5, 11, 5а, 35а, 12, 24, 7А, 35, 4б, 4, 19, 14, 9б, 1/3, 1а, 11а, 6а, 1/, 20, 10, 3/1, 11/5, 25а, 30, 28, 11г
- Обильный переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
- Озерный переулок, 1А
- Окружная улица, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 40Д, 32/12, 29/4, 17/18, 33А, 17/6, 27, 29/1, 178а, 29/6, 38/3, 32а, 40а, 40-В/2, 19в, 40Б, 29/8, 42б, 29/5, 42а, 33Б, 17Г, 36а, 17в, 38А, 17Б, 26/2, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 321
- Омская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29а, 16а, 15а, 9/1, 21, 17а, 36а, 30а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Оранжевая улица, 9, 2А, 6, 8, 10, 12А, 2, 3, 5, 4, 14, 16, 1, 12
- Отважных улица, 1/4, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 1/6, 1/13, 1/6а, 1/1, 1/18, 1/10, 1/2а, 1/13а, 1/19, 1/9, 1/16, 1/11, 1/17, 1/2, 1/7, 44а, 1/14, 34а, 1/15, 42А, 1/5, 34, 1/12, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 1/12А
- Парковая улица, 16/15, 16/8А, 16/13, 17/1, 17/23, 17/8, 16/23Б, 17/16, 17/9, 16/16а, 16/21, 16/2, 17/3, 17/19, 16/4а, 17/21, 16/4, 17/11, 16/7, 17/14, 16/22, 16/1, 16/12, 17/4, 17/10, 17/22, 17/5, 17/17, 17/4а, 16/19, 16/9, 17/7, 17/20, 16/10, 17/12, 16/6, 16/3, 16/20, 17/6, 16/10А, 16/16, 17/18, 16/23, 17/15, 16/8, 17/1а, 16/18, 16/11
- Планетная улица, 12а, 12-Б, 38А, 38Б, 30, 12-В, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 9, 8а, 6, 28/30, 10г, 8Б, 38, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 17А, 19А
- Просвещения улица, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 18а2, 13а, 44, 49б, 22/2, 49а, 22б, 24а, 17в, 45, 47, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552
- Равенства улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30а, 1А, 2А, 4а, 16а, 3а, 46А, 40А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Радостная улица, 31, 35
- Радостный переулок, 2А, 1, 2, 3, 5, 7
- Республиканская улица, 16, 225а, 26, 27а, 15, 29, 45а, 13, 2в, 8а, 65, 53, 7, 47а, 14, 24, 35, 49, 12, 27, 4, 2а, 47, 22, 5а, 2г, 11, 5, 23, 8, 37, 2б, 10, 57, 43, 61, 19, 31, 21, 9, 6, 18, 59, 33, 28, 39, 17, 25, 16а, 2, 3, 7б, 1ж, 1б, 3а, 1в, 1, 1а, 79, 75, 54, 81, 87, 62, 77, 30, 38, 48, 71, 73, 54б, 201, 195, 222, 194, 210, 200, 287, 208, 224, 218, 210а, 206, 216, 192, 198, 220а, 190, 227, 214, 186, 202, 41, 204, 220, 212, 285, 305а, 321, 305, 319, 273, 242, 271, 325, 339, 259, 343а, 293, 337, 261, 301, 315б, 307, 313б, 257, 238, 323, 285а, 313, 228а, 313а, 226, 275а, 269, 323а, 232, 234, 255, 331, 283, 289, 299, 329, 263, 275, 240, 307а, 277, 297, 236, 253, 327, 317, 281, 265, 267, 295, 309, 311, 303, 231, 166, 154, 249, 156, 197, 211, 168а, 239, 182, 158, 229, 185, 162, 243, 223, 180, 160, 237, 182а, 245, 174, 152а, 178, 217, 235, 152, 233, 247, 172, 168, 164, 176, 196
- Романтический переулок, 30, 36
- Рыбачья улица, 47/5, 40а, 47/9, 47/3, 47/4, 47/10, 73а, 47/6, 47/7, 47/1, 47/8, 67, 69/2, 69, 5а, 5, 1А, 8, 10, 20а, 53, 6, 71, 12а, 21, 45, 13, 8а, 7, 16а, 47/2, 11/15, 15, 29, 63, 16, 26, 20в, 4а, 65, 14а, 41а-43, 25, 13а, 3232а, 34, 33б, 2, 39, 29/2, 47А, 28, 45А, 30, 32, 40, 38, 42, 38а, 36
- Светлая улица, 1, 29В, 3, 18/20, 5, 18/17, 11, 18/21, 18/, 18/24, 18/25, 18/8, 27, 18/15, 18/1А, 18/22а, 18/14, 18/16, 18/19, 18/18, 18/1, 25, 18/24А, 18/13, 18/23, 18/4, 13, 18/2, 9, 7, 21, 15, 18/3, 18/22, 18/12, 29а, 29Б, 29, 18/5, 18/6
- Свободы проспект, 1а2ж, 1а2а, 1Г, 1а/1
- Семена Палия улица, 73, 83_3, 83_2, 99, 73_1, 83, 83_1, 77_2, 77_1
- Сергея Эйзенштейна переулок, 2, 4, 29, 31, 33, 35, 39
- Сиреневая улица, 31-Б
- Славы переулок, 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20
- Славянская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 1/19Б, 33А, 1/19-А, 30/в, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 25А
- Собинова улица, 15
- Солнечная улица, 13/22, 29п, 12/6, 13/3, 13/7, 13/8, 12/20, 12/3, 13/12, 13/4, 12/10, 12/17, 12/12, 13/14, 13/11, 12/21, 13/10, 13/1, 13/6, 12/1б, 12/14, 13/18, 12/, 12/22, 12/19, 13/15, 12/16, 13/16, 12/5, 12/2, 13/9, 12/11, 13/5, 12/20а, 13/19, 12/18, 12/13, 13/21, 13/13, 12/4, 12/1, 35, 12/7
- Спортивный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 14а, 7а, 9, 3а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 10а
- Сумская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Таирова улица, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 46, 48, 50, 52
- Тепличная улица, 9, 18
- Тимирязева улица, 84в, 72, 72А, 72Б
- Тихий переулок, 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8
- Тульская улица, 10, 30А, 21/3, 23, 8, 16/2, 25, 21/1, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 29/4, 23/3, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 43, 31, 22/3, 22/2, 37, 23/4, 24/3, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 24/1, 18, 311, 33, 24/2, 18/3, 45, 27а, 26/2, 26, 33/2, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 28/2, 31/3, 49, 35, 31/1, 24, 26/3, 3б, 7а, 3, 6, 71, 4а1, 1, 2, 7, 3а, 3А/1, 4а, 5, 4, 3а/3, 19, 20, 204, 23-Б, 37/1, 37/Б, 6
- Флотская улица, 4А, 4, 6/1
- Фонтанская дорога, 58, 129
- Хаджибеевская дорога, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 365а, 377а, 379а, 487а, 24_1, 39_1, 315а, 317а, 315в, 311а, 357а, 341а, 335а, 467а, 307а, 361а, 357б, 123а, 493а, 107а, 473а, 491а, 37, 151а, 427а, 27а, 217а, 8А, 193а, 485а, 255а, 453а, 241б, 277а, 27в, 189_191, 14а, 241а, 265а, 271а, 481а, 429а, 239а, 267а, 17а, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515
- Хаджибеевская улица, 4
- Харьковская улица, 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а
- Художника Фёдорова улица, 28А, 22, 24, 25, 28В, 26, 22/А, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 28-б
- Цветочная улица, 15/16, 15/4, 14/2-А, 14/18, 15/13, 14/10, 15/14, 14/8, 15/5, 14/6, 14/9, 15/7, 15/21, 14/12, 14/15, 14/21, 15/23, 14/7, 15/15, 15/1, 15/18, 15/11, 15/8, 14/4, 15/6, 14/23, 14/17, 15/20, 15/3, 14/5, 14/11, 14/19, 15/10, 14/3, 15/9, 15/19, 15/12, 15/2, 14/16, 14/13, 14/1, 15/17
- Церковная улица, 53
- Черниговская улица, 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17/, 16А, 4а, 18а, 17/1, 17/9, 9а1, 23А, 6а, 23Г, 9Б, 23Б, 7а, 4, 2а, 14, 9, 12, 20, 8, 5, 24, 10, 7, 13, 17, 18, 6, 11
- Черниговский переулок, 1А, 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4
- Чкалова улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 21а, 62А, 27А, 35а, 66А, 61А, 33в, 44, 33а, 2а, 44/а, 27б, 29а, 64а, 54а, 60а, 55а, 38а, 54г, 50Б, 49, 50А, 50, 60, 51, 61, 58, 64, 72, 57, 68, 47, 54, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 52, 62, 56
- Шахтная улица, 1а, 22б, 8а, 1г, 3, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 2, 5А, 2а, 18а, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 13а
- Шишкина улица, 39, 30а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 32а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 24б, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 121
- Школьный переулок, 10а, 1, 2, 4а, 2А, 5а, 3, 3а, 17а, 13а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17
- Эстафетная улица, 13г, 3, 4, 3а, 5, 7, 9, 11, 3а1, 13
- Эстонская улица, 20б, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7в, 12б, 20А, 12г, 15А/19, 16, 12а, 14/1, 14в, 14в2, 19/1, 9а, 14а, 15а, 12в, 17, 14Б
- Юннатов улица, 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А
- Юрия Касима переулок, 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5
- Яблоневая улица, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35
- Якорный переулок, 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12А, 12, 14/1, 8б, 16/1, 6а, 3А, 14, 16, 5/2
- Ямская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 13а, 17/2, 27, 2а, 17а, 29, 31, 33, 35
- Ясеневая улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17/1, 2б, 3А, 2А, 12А, 15, 17, 18, 21, 22, 24.
С 10:00 до 17:00 — по адресам:
- Головковская улица, 9
- Картамышевская улица, 12, 14, 28, 30, 35, 32/34, 30/1
- Косвенная улица, 90
- Средняя улица, 45.
С 10:00 до 16:00:
- 1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7
- 2-й Китобойный переулок, 20, 20А, 22
- 2-й переулок Шишкина, 9б, 14а, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 14, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 15, 7, 6, 10А, 11а, 9
- 3-й Флотский переулок, 4б, 3, 7, 9, 4а, 3а, 2а, 5а, 5
- Академическая улица, 48В, 30А, 47, 34В, 36, 37, 52А, 39/2
- Вертелецкого улица, 13
- Дмитрия Донского улица, 39, 39/1, 8, 45, 45а, 6, 12, 20, 31, 10, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 43
- Куприна улица, 26, 28, 31, 33, 37б, 37а, 35, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 37е, 37В, 48в, 28-В, 41а, 28-Б, 48б, 36а, 48а, 39/1, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48
- Куприна улица, 30, 32, 45а, 34в, 34а/1, 43а, 43б, 34а, 34, 38, 42, 43, 45, 32а
- Левитана улица, 19/3, 19/5, 19/4
- Левкойная улица, 7, 7а
- Лядова улица, 1, 2, 3, 3б, 4, 4а, 1а, 9а, 5, 7, 9, 3а
- Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16
- Обильная улица, 25а, 28, 30, 30б
- Обильная улица, 13Б, 11/5, 25, 17, 11в, 13а, 9, 18, 9а, 3Б, 19а, 21, 13, 20а, 17а, 6, 1, 7, 16, 15, 35Б, 12а, 26, 9г, 3, 1/5, 11г, 5, 11, 5а, 35а, 12, 24, 7А, 35, 4б, 4, 19, 14, 9б, 1/3, 1а, 11а, 6а, 1/, 20, 10, 3/1, 22
- Обильный переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
- Планетная улица, 30
- Собинова улица, 15
- Флотская улица, 4А, 4
- Шишкина улица, 32а, 30а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 15, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 24б, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 121.
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