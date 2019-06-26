Многие дома в Одессе сегодня останутся без света

Отключения электричества запланированы в разных районах города.

С 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 свет отключат в жилых домах по адресам:

Генерала Бочарова улица, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 52, 36, 30, 44

Добровольского проспект, 116, 118

Семена Палия улица, 120, 122

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

1-й Академический переулок, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 10/12

1-й Китобойный переулок, 38, 12а, 38а, 42, 36/1, 26-В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 34, 28а

1-й переулок Нефтяников, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7

1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

1-й Хаджибеевский переулок, 7

1-й Школьный переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а

1-я линия, 33Б, 22, 40/41, 57, 33А, 31А, 29А, 29б

1-я линия Ак. Вильямса, 43, 21, 6/1А, 5, 12, 2А, 6/1, 11, 22

1-я Проектируемая улица, 12/1, 1/15

2-й Академический переулок, 2, 5, 4/а, 6

2-й Китобойный переулок, 14а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16б, 17а, 18, 16а, 12А, 8а, 17б, 9а, 10а, 7а, 18а, 20А, 20, 22

2-й Китобойный переулок, 50А, 6, 40, 42, 44, 46, 48, 50

2-й Магнитогорский переулок, 7

2-й переулок, Полностью

2-й переулок Александра Невского, 1, 2, 4/2, 7а, 3, 7Г, 4а, 4/1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8

2-й переулок Амундсена, 19

2-й переулок Марии Демченко, 4/3, 4/6, 4/1

2-й переулок Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5

2-й переулок Шишкина, 9б, 14а, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 14, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 15, 7, 6, 10А, 11а, 9

2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6

2-й Хаджибеевский переулок, 10

3-й переулок Александра Невского, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3

3-й переулок Нефтяников, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

3-й Украинский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

3-й Флотский переулок, 4б, 3, 7, 9, 4а, 3а, 2а, 5а, 5

3-й Флотский переулок, 6, 11, 13, 15, 17, 13а, 6а, 11а, 15а, 19а, 19, 21, 23

3-й Хаджибеевский переулок, 7, 1А, 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17

5-я линия Марии Демченко, 61-А

Абрикосовая улица, 9/9, 9/21, 8/22, 8/8, 8/5, 9/15, 8/2, 9/18, 8/19, 8/20 А, 9/18А, 9/23, 8/18, 8/20, 9/11, 9/20, 8/9а, 8/8а, 9/8, 9/3, 9/7, 9/4, 8/16, 9/14, 8/4, 8/1, 9/22, 9/5, 8/14, 9/12, 8/13, 9/1, 911а, 9/24А, 8/6, 8/17, 9/19, 9/2, 9/6, 9/24, 8/3, 9/17, 8/7

Аграрная улица, 11, 21, 25, 27

Адмирала Лазарева улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 12/а, 8А, 16А, 6Б, 22, 6А, 35а, 23А, 2б, 2а, 28, 53А, 39, 33, 47, 37, 43, 45, 31, 25, 26, 29, 35, 41, 27, 24, 51, 49

Академика Вавилова улица, 52б, 4/1, 58а, 50в1, 56а, 54в, 54, 60б, 60а1, 50а, 52в, 13, 5в, 50в2, 52, 56В, 7, 44а, 52-А, 9, 56б1, 9а, 5а, 58, 11, 13а, 5, 60а, 5Б/31, 11а, 15, 50б, 52Г, 5а1, 50, 9б, 54Б, 56, 44в, 60в, 50/1, 7а, 60, 54а/1, 54а, 66, 72а, 74б, 64А, 64, 76е, 78, 72, 70, 74а, 62, 76с/1, 74, 68а, 76а, 68, 762, 76, 22, 26, 32, 26б, 20б, 24, 28, 28б, 20в, 24а, 20, 20а, 30, 18а, 18, 26а, 50/а

Академика Вильямса улица, 37Б, 38А, 46Д, 37а, 46, 23, 44, 25, 36а, 36Б, 40, 37, 36, 48, 21, 38, 29, 42, 38/2, 25В, 27, 25А

Академика Заболотного улица, 79

Академическая улица, 48В, 47а, 47, 34В, 36, 37, 52А, 30А, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 24А, 39/2

Александра Невского улица, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 21/6, 34а, 11а, 21/2, 31а2, 21/5, 28а, 27Б, 5а, 39а, 29/1, 7а, 33а, 38, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 32а, 28б, 31а, 25А, 3а, 20а, 14а, 27А, 21/1, 18а, 21/8, 40, 9а

Алмазная улица, 10А, 6, 30, 161

Альпинистов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Анны Ахматовой улица, 28/2, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 34а, 19/2, 34Б, 24а, 17/19, 32а, 17/1, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Арбузная улица, 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12

Архитектурная улица, 10, 12, 14а, 14

Байдарочный переулок, 1, 4, 6, 8, 10, 8Б, 12, 1А, 8/6, 81, 82, 83, 85

Байкальская улица, 14, 8В, 12, 5, 4, 15, 13, 1, 7, 16, 2, 11, 3, 9, 15А, 6, 10, 8, 81, 8А, 13А, 10А, 17

Баштанная улица, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 6/4, 112, 5/5, 6/3, 8/10, 6/6, 2а, 8/, 212, 420, 9а

Безымянный переулок, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в

Белорусская улица, 24, 7/35, 7/36, 7/31, 7/29, 7/30, 30, 7/38, 7/27, 7/32, 7/28, 7/33

Битумная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19

Вертелецкого улица, 13

Весенняя улица, 7, 9, 11, 40

Вишнёвая улица, 11/12, 10/16, 11/13, 11/14, 11/10, 10/10, 11/11, 10/14, 11/9, 11/20, 10/19, 10/23, 11/5, 10/11а, 11/17, 10/15, 11/7, 10/2, 11/2, 10/9, 11/5а, 10/18, 11/4а, 10/1, 10/22, 11/1а, 11/4, 10/12, 10/11, 11/25, 10/6, 11/6, 10/4а, 10/3, 10/4, 11/16, 106, 11/1, 10а16, 10/24, 11/22, 10/5, 11, 10/20, 11/24, 10/21, 11/8, 11/32, 1А, 1010а, 10/7, 11/19, 11/21, 11/23

Вишнёвый переулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9А, 18а, 17А, 11А, 1А, 7/1, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 30а

Владимира Высоцкого улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Гагарина улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 109А, 148А, 107а, 150А, 174А, 146А, 76Б, 168А, 61А, 65А, 158а, 59А, 53а, 125А, 107б, 117б, 26, 87А, 7А, 112_1, 128/а, 2к, 2Д, 79А, 2Б, 118а, 104а, 89А, 75А, 85а, 8А, 11А, 43а, 49Б, 2Г, 99а, 49А, 25_А, 146б, 68А, 2а, 168б, 19а, 144а, 132Б, 8Б, 138Б, 132а, 18А, 97а, 27А, 142А, 23А, 117А, 115_А, 13А, 92а, 76а, 115_Б, 22А, 133а, 32А, 23б, 152А, 24А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174

Газовая улица, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Генерала Петрова улица, 66, 70, 76, 78

Героев Крут улица, 15А

Гетманский переулок, 10/1, 6, 81, 102, 6/2, 4а, 2

Гладкова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 299а, 153б, 7в, 265, 305а, 171а, 42А, 3б, 11а, 10а, 4а, 299б, 72а, 124а, 201а, 33_1, 64а, 161а, 4А, 19А, 118а, 64б, 5а, 43а, 112б, 33а, 277а, 49в, 2а, 12а, 263а, 3А, 3а, 259а, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

Горького улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22

Дача Ковалевского улица, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24/4, 22/1, 24/12, 24/3, 24/7, 24, 22/7, 25Б, 23а, 7Б, 22/5, 24/1, 25А, 22/9, 3/3, 23Б, 29/1, 22/2, 23В, 29/3, 25, 28, 29, 20Б

Дмитрия Донского переулок, 2А, 3, 3б, 7, 6

Дмитрия Донского улица, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 2а40, 2/55, 2/14, 94, 2а5, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2а45, 2/2, 9/7, 9Ж, 15а/15б, 2а30, 2А15, 2а/22, 2А18, 5В, 2а38, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 11В-1, 2А/35, 9Д, 2А8, 2А9, 2/35, 11/6, 2/11, 2/8, 2/12, 2/3, 1а, 11Б, 2/7, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 11А, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 11/Д, 2а37, 2а27, 2/1а, 2/947, 2а/26, 39/1, 2А41, 2а/31, 2а1, 9А, 3б, 2А10, 2а36, 2а34, 2а23, 2а12, 45а, 35а, 31а, 11/21, 41а, 11/2, 21/3, 2/53, 95, 111, 112, 113, 1618, 2552, 2848, 27492, 1б

Долгая улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18а, 2/1, 3А, 20б, 1А, 10А, 20А, 4А, 15а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 18в

Достоевского переулок, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 11б, 13, 13в, 12в, 10а, 9Б/1, 12Б, 9б2, 12а, 14а, 9в, 9б, 14в, 14, 9б3

Достоевского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 4а, 15а, 8а, 7а, 12, 4б, 11а, 13а, 6а, 17а, 13в, 4в, 9в2, 13, 15, 17, 21, 25, 9А

Дружная улица, 1, 3А, 2, 3, 4, 5, 6

Дружный переулок, Полностью

Ёлочная улица, 42/2, 5/3, 58, 44Б, 54, 44, 56, 52, 38а, 38, 42, 44а, 48, 36, 5/2, 5/17, 46

Зелёная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Ивана Вазова улица, 21

Иосифа Тимченко улица, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35

Ипподромный переулок, 10

Калиновая улица, 13А, 2, 1А, 13б, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Каменистая улица, 8, 1е, 66, 19, 57, 14, 61, 49, 3, 28, 22а, 17, 32а, 34, 20а, 17А, 10, 49б, 36, 26, 13, 7, 53, 18, 21, 59, 8а, 55, 21а, 11, 12, 22, 51, 5, 1, 63, 16, 28а, 15, 32, 2а, 4, 1а, 75, 2б, 2, 1г, 77, 6, 2в, 1в, 1б, 9

Каспийский переулок, 1, 3, 7, 9

Кирова (Усатово) улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 34_А, 37А, 23в, 1А, 21Б, 19А, 17А, 63А, 43А, 65а, 17Б, 47/Б, 71б, 59А, 67/А, 47/А, 21А, 36, 23Г, 25А, 20а, 67/Б, 23/А, 27А, 35а, 51/А, 35В, 40а, 15а, 29А, 23Б, 71/А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79

Китобойная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 32/1, 5а, 38а, 20А, 21/3, 7/а, 9а, 19/2, 15/1а, 8б, 8а, 19/3, 20-Д, 33а, 15а, 20Б, 48, 36 а, 21/1, 12а, 20-В, 33/1-А, 18а, 31б, 34А, 36в, 34Б, 22А, 7/1, 70, 74, 92, 413, 472, 6/2

Комсомольская улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 38а, 13а, 9А, 19а, 2А, 36б, 90а, 98а, 5а, 14а, 5б, 98б, 106, 110А, 100А, 102Б, 30а, 4А, 42/а, 35Б, 102а, 50А, 8А, 57а, 7А, 16А, 44А, 36А, 5В, 116А, 60А, 108, 112, 114, 116, 42а

Космонавта Комарова улица, 21в, 1А, 25а, 18, 22А, 17, 21, 12б, 6Б, 30, 8, 9А, 18/а, 12А, 20, 2, 3, 4/б, 6А, 19, 2б, 9, 17А, 10, 6, 11А, 2А, 5А, 11, 7, 22, 12, 5Б, 24, 19А, 26А, 14, 22В, 26, 5, 8А, 13, 19б, 15, 4, 16, 3А, 4А, 1, 2В, 21А

Косой переулок, 1, 3

Костанди улица, 41, 34А, 28, 21, 31, 24, 27А, 26, 29, 28А, 60, 49, 66, 61, 56, 64, 45/2, 50, 77/33, 57, 54, 75, 53А, 54А, 67, 52, 77, 75в, 55, 53, 49А, 43, 56А*, 48, 65, 63, 62А, 48а, 47, 45А, 77А, 73, 58, 48/2, 51, 34б, 32А, 40В, 38Б, 44, 34, 39, 40Б, 40А, 40, 38В, 36, 34В, 38, 32Б, 32, 42, 75Б

Красный переулок, 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12

Крымская улица, 1, 3, 31

Крымский переулок, 5Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 3в, 5б, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5а, 20, 22

Куприна улица, 19а, 19-А/1, 14а, 11, 10А, 21/23, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 21а, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 8, 12

Куприна улица, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 34а, 37В, 48в, 45а, 41а, 28-Б, 37б, 32а, 43а, 39/1, 48а, 34а/1, 34в, 28-В, 37е, 37а, 36а, 35, 52б, 54б, 52а, 50а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 48б

Лева Семиренка, 2Д, 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 30а, 49а, 5А, 24а, 29б, 33б, 31а, 3а, 47а, 28б, 49б, 51а, 33а, 43, 41а, 45, 47, 49, 51, 57, 11а

Левитана улица, 19/5, 19/4, 19/3

Левкойная улица, 7, 7а

Лысенко улица, 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20

Льва Семиренко, 13, 1б, 9, 33, 27А

Львовская улица, 56, 54/2, 50, 52, 54, 58

Львовский переулок, 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

Лядова улица, 1, 2, 3, 3б, 4, 4а, 1а, 9а, 5, 7, 9, 3а, 10, 11, 12а, 15, 121

Марии Демченко улица, 20-а, 2/1, 24, 6,

Марсельская улица, 38, 44

Мизикевича село, Полностью

Михаила Грушевского улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 30а, 45а, 15а, 16б, 19а, 23а, 16а, 6а, 1г, 30, 1в, 24а, 30б, 48б, 1б, 26а, 48в, 3а, 18а, 47а, 48а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Мичурина улица, 7а, 7/1, 15а, 9, 9а, 7, 11, 13, 15

Молокова улица, 11, 6Б, 5, 6В, 4, 6/2, 1А, 4А, 1, 1Б, 8а, 3а, 6Г, 3, 12, 3б, 6б, 8б, 6, 7, 6/4, 2б, 8, 6/А4, 9/11, 2, 10, 1г

Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16

Николая Гумилева улица, 21

Николая Огренича улица, 1/1Д, 1/1-Г, 1/1-Б, 1/1В

Николая Стражеско, 36/38, 3, 38

Новая улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 28а, 15а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Новоукраинский переулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Обильная улица, 1, 2, 3, 13Б, 30б, 25, 17, 11в, 13а, 9, 18, 9а, 3Б, 19а, 21, 13, 20а, 17а, 6, 1, 7, 16, 15, 35Б, 12а, 26, 9г, 22, 1/5, 3, 5, 11, 5а, 35а, 12, 24, 7А, 35, 4б, 4, 19, 14, 9б, 1/3, 1а, 11а, 6а, 1/, 20, 10, 3/1, 11/5, 25а, 30, 28, 11г

Обильный переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2

Озерный переулок, 1А

Окружная улица, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 40Д, 32/12, 29/4, 17/18, 33А, 17/6, 27, 29/1, 178а, 29/6, 38/3, 32а, 40а, 40-В/2, 19в, 40Б, 29/8, 42б, 29/5, 42а, 33Б, 17Г, 36а, 17в, 38А, 17Б, 26/2, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 321

Омская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29а, 16а, 15а, 9/1, 21, 17а, 36а, 30а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Оранжевая улица, 9, 2А, 6, 8, 10, 12А, 2, 3, 5, 4, 14, 16, 1, 12

Отважных улица, 1/4, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 1/6, 1/13, 1/6а, 1/1, 1/18, 1/10, 1/2а, 1/13а, 1/19, 1/9, 1/16, 1/11, 1/17, 1/2, 1/7, 44а, 1/14, 34а, 1/15, 42А, 1/5, 34, 1/12, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 1/12А

Парковая улица, 16/15, 16/8А, 16/13, 17/1, 17/23, 17/8, 16/23Б, 17/16, 17/9, 16/16а, 16/21, 16/2, 17/3, 17/19, 16/4а, 17/21, 16/4, 17/11, 16/7, 17/14, 16/22, 16/1, 16/12, 17/4, 17/10, 17/22, 17/5, 17/17, 17/4а, 16/19, 16/9, 17/7, 17/20, 16/10, 17/12, 16/6, 16/3, 16/20, 17/6, 16/10А, 16/16, 17/18, 16/23, 17/15, 16/8, 17/1а, 16/18, 16/11

Планетная улица, 12а, 12-Б, 38А, 38Б, 30, 12-В, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 9, 8а, 6, 28/30, 10г, 8Б, 38, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 17А, 19А

Просвещения улица, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 18а2, 13а, 44, 49б, 22/2, 49а, 22б, 24а, 17в, 45, 47, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552

Равенства улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30а, 1А, 2А, 4а, 16а, 3а, 46А, 40А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Радостная улица, 31, 35

Радостный переулок, 2А, 1, 2, 3, 5, 7

Республиканская улица, 16, 225а, 26, 27а, 15, 29, 45а, 13, 2в, 8а, 65, 53, 7, 47а, 14, 24, 35, 49, 12, 27, 4, 2а, 47, 22, 5а, 2г, 11, 5, 23, 8, 37, 2б, 10, 57, 43, 61, 19, 31, 21, 9, 6, 18, 59, 33, 28, 39, 17, 25, 16а, 2, 3, 7б, 1ж, 1б, 3а, 1в, 1, 1а, 79, 75, 54, 81, 87, 62, 77, 30, 38, 48, 71, 73, 54б, 201, 195, 222, 194, 210, 200, 287, 208, 224, 218, 210а, 206, 216, 192, 198, 220а, 190, 227, 214, 186, 202, 41, 204, 220, 212, 285, 305а, 321, 305, 319, 273, 242, 271, 325, 339, 259, 343а, 293, 337, 261, 301, 315б, 307, 313б, 257, 238, 323, 285а, 313, 228а, 313а, 226, 275а, 269, 323а, 232, 234, 255, 331, 283, 289, 299, 329, 263, 275, 240, 307а, 277, 297, 236, 253, 327, 317, 281, 265, 267, 295, 309, 311, 303, 231, 166, 154, 249, 156, 197, 211, 168а, 239, 182, 158, 229, 185, 162, 243, 223, 180, 160, 237, 182а, 245, 174, 152а, 178, 217, 235, 152, 233, 247, 172, 168, 164, 176, 196

Романтический переулок, 30, 36

Рыбачья улица, 47/5, 40а, 47/9, 47/3, 47/4, 47/10, 73а, 47/6, 47/7, 47/1, 47/8, 67, 69/2, 69, 5а, 5, 1А, 8, 10, 20а, 53, 6, 71, 12а, 21, 45, 13, 8а, 7, 16а, 47/2, 11/15, 15, 29, 63, 16, 26, 20в, 4а, 65, 14а, 41а-43, 25, 13а, 3232а, 34, 33б, 2, 39, 29/2, 47А, 28, 45А, 30, 32, 40, 38, 42, 38а, 36

Светлая улица, 1, 29В, 3, 18/20, 5, 18/17, 11, 18/21, 18/, 18/24, 18/25, 18/8, 27, 18/15, 18/1А, 18/22а, 18/14, 18/16, 18/19, 18/18, 18/1, 25, 18/24А, 18/13, 18/23, 18/4, 13, 18/2, 9, 7, 21, 15, 18/3, 18/22, 18/12, 29а, 29Б, 29, 18/5, 18/6

Свободы проспект, 1а2ж, 1а2а, 1Г, 1а/1

Семена Палия улица, 73, 83_3, 83_2, 99, 73_1, 83, 83_1, 77_2, 77_1

Сергея Эйзенштейна переулок, 2, 4, 29, 31, 33, 35, 39

Сиреневая улица, 31-Б

Славы переулок, 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20

Славянская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 1/19Б, 33А, 1/19-А, 30/в, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 25А

Собинова улица, 15

Солнечная улица, 13/22, 29п, 12/6, 13/3, 13/7, 13/8, 12/20, 12/3, 13/12, 13/4, 12/10, 12/17, 12/12, 13/14, 13/11, 12/21, 13/10, 13/1, 13/6, 12/1б, 12/14, 13/18, 12/, 12/22, 12/19, 13/15, 12/16, 13/16, 12/5, 12/2, 13/9, 12/11, 13/5, 12/20а, 13/19, 12/18, 12/13, 13/21, 13/13, 12/4, 12/1, 35, 12/7

Спортивный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 14а, 7а, 9, 3а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 10а

Сумская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Таирова улица, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 46, 48, 50, 52

Тепличная улица, 9, 18

Тимирязева улица, 84в, 72, 72А, 72Б

Тихий переулок, 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8

Тульская улица, 10, 30А, 21/3, 23, 8, 16/2, 25, 21/1, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 29/4, 23/3, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 43, 31, 22/3, 22/2, 37, 23/4, 24/3, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 24/1, 18, 311, 33, 24/2, 18/3, 45, 27а, 26/2, 26, 33/2, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 28/2, 31/3, 49, 35, 31/1, 24, 26/3, 3б, 7а, 3, 6, 71, 4а1, 1, 2, 7, 3а, 3А/1, 4а, 5, 4, 3а/3, 19, 20, 204, 23-Б, 37/1, 37/Б, 6

Флотская улица, 4А, 4, 6/1

Фонтанская дорога, 58, 129

Хаджибеевская дорога, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 365а, 377а, 379а, 487а, 24_1, 39_1, 315а, 317а, 315в, 311а, 357а, 341а, 335а, 467а, 307а, 361а, 357б, 123а, 493а, 107а, 473а, 491а, 37, 151а, 427а, 27а, 217а, 8А, 193а, 485а, 255а, 453а, 241б, 277а, 27в, 189_191, 14а, 241а, 265а, 271а, 481а, 429а, 239а, 267а, 17а, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515

Хаджибеевская улица, 4

Харьковская улица, 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а

Художника Фёдорова улица, 28А, 22, 24, 25, 28В, 26, 22/А, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 28-б

Цветочная улица, 15/16, 15/4, 14/2-А, 14/18, 15/13, 14/10, 15/14, 14/8, 15/5, 14/6, 14/9, 15/7, 15/21, 14/12, 14/15, 14/21, 15/23, 14/7, 15/15, 15/1, 15/18, 15/11, 15/8, 14/4, 15/6, 14/23, 14/17, 15/20, 15/3, 14/5, 14/11, 14/19, 15/10, 14/3, 15/9, 15/19, 15/12, 15/2, 14/16, 14/13, 14/1, 15/17

Церковная улица, 53

Черниговская улица, 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17/, 16А, 4а, 18а, 17/1, 17/9, 9а1, 23А, 6а, 23Г, 9Б, 23Б, 7а, 4, 2а, 14, 9, 12, 20, 8, 5, 24, 10, 7, 13, 17, 18, 6, 11

Черниговский переулок, 1А, 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4

Чкалова улица (Усатово), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 21а, 62А, 27А, 35а, 66А, 61А, 33в, 44, 33а, 2а, 44/а, 27б, 29а, 64а, 54а, 60а, 55а, 38а, 54г, 50Б, 49, 50А, 50, 60, 51, 61, 58, 64, 72, 57, 68, 47, 54, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 52, 62, 56

Шахтная улица, 1а, 22б, 8а, 1г, 3, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 2, 5А, 2а, 18а, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 13а

Шишкина улица, 39, 30а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 32а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 24б, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 121

Школьный переулок, 10а, 1, 2, 4а, 2А, 5а, 3, 3а, 17а, 13а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17

Эстафетная улица, 13г, 3, 4, 3а, 5, 7, 9, 11, 3а1, 13

Эстонская улица, 20б, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7в, 12б, 20А, 12г, 15А/19, 16, 12а, 14/1, 14в, 14в2, 19/1, 9а, 14а, 15а, 12в, 17, 14Б

Юннатов улица, 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

Юрия Касима переулок, 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5

Яблоневая улица, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35

Якорный переулок, 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12А, 12, 14/1, 8б, 16/1, 6а, 3А, 14, 16, 5/2

Ямская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 13а, 17/2, 27, 2а, 17а, 29, 31, 33, 35

Ясеневая улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17/1, 2б, 3А, 2А, 12А, 15, 17, 18, 21, 22, 24.

С 10:00 до 17:00 — по адресам:

Головковская улица, 9

Картамышевская улица, 12, 14, 28, 30, 35, 32/34, 30/1

Косвенная улица, 90

Средняя улица, 45.

С 10:00 до 16:00:

1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7

2-й Китобойный переулок, 20, 20А, 22

2-й переулок Шишкина, 9б, 14а, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 14, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 15, 7, 6, 10А, 11а, 9

3-й Флотский переулок, 4б, 3, 7, 9, 4а, 3а, 2а, 5а, 5

Академическая улица, 48В, 30А, 47, 34В, 36, 37, 52А, 39/2

Вертелецкого улица, 13

Дмитрия Донского улица, 39, 39/1, 8, 45, 45а, 6, 12, 20, 31, 10, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 43

Куприна улица, 26, 28, 31, 33, 37б, 37а, 35, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 37е, 37В, 48в, 28-В, 41а, 28-Б, 48б, 36а, 48а, 39/1, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48

Куприна улица, 30, 32, 45а, 34в, 34а/1, 43а, 43б, 34а, 34, 38, 42, 43, 45, 32а

Левитана улица, 19/3, 19/5, 19/4

Левкойная улица, 7, 7а

Лядова улица, 1, 2, 3, 3б, 4, 4а, 1а, 9а, 5, 7, 9, 3а

Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16

Обильная улица, 25а, 28, 30, 30б

Обильная улица, 13Б, 11/5, 25, 17, 11в, 13а, 9, 18, 9а, 3Б, 19а, 21, 13, 20а, 17а, 6, 1, 7, 16, 15, 35Б, 12а, 26, 9г, 3, 1/5, 11г, 5, 11, 5а, 35а, 12, 24, 7А, 35, 4б, 4, 19, 14, 9б, 1/3, 1а, 11а, 6а, 1/, 20, 10, 3/1, 22

Обильный переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2

Планетная улица, 30

Собинова улица, 15

Флотская улица, 4А, 4

Шишкина улица, 32а, 30а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 15, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 24б, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 121.