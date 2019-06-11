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Новости Одессы и Одесской области

Многие дома в Одессе сегодня останутся без света

Многие дома в Одессе сегодня останутся без света

Для проведения ремонтных работ специалисты районных электросетей отключат от энергоснабжения почти на весь день около двух сотен домов.

С 09:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

  • 1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • 1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32/2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
  • 10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
  • 13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 12/1
  • 2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
  • 2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
  • 2-я Пересыпская ул., 32, 34
  • 3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 21/4
  • 3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
  • 3-я Пересипьська, 19, 21, 23, 25, 27
  • 3-я Суворовская ул., 109/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109
  • 4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11
  • 4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
  • 4-я Суворовская ул., 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  • 5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
  • 5-й Черноморский пер., 3, 19/10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
  • 5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
  • 6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
  • 7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
  • 7-й Черноморский пер., 6А, 2, 3, 6, 7
  • 7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14/1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
  • 8 Марта ул., 77/5, 80А, 77К, 77в, 776, 774, 77Е, 77/1, 771, 60, 67А, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46А, 46, 67Б, 52, 75, 56, 44, 95, 96, 90, 76, 78, 77Д, 83, 81А, 93, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 99А, 88
  • 8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
  • 8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
  • 9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
  • Академическая ул., 5А, 5В, 1
  • Большевистский пер., 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10
  • Ванный пер., 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 9/1, 16а, 20/7, 13-А, 14В, 20, 14Б, 14а, 22, 23, 18а
  • Жевахова гора, 22, 30, 81
  • Жевахова ул., 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11/1, 61а, 53/3, 43/1, 49/1, 21а, 53/2, 45/2, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67
  • Зоопарковая ул., 1, 9Б, 13А, 7, 13Б, 9, 11, 13, 21, 11А, 15, 5, 5А, 15А, 17Г, 13В, 9А, 17, 15Б, 19, 7а, 17А, 3, 7Б
  • Испанский пер., 1/2, 1/3, 1/1, 17А
  • Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
  • Ляпидевского ул., 7, 9
  • Маршала Говорова ул., 10/2, 12, 16Б, 10, 14, 16А, 16, 14А, 15
  • Приморский бульвар, 1, 3, 11, 15, 3/9, 4/7
  • Профессора Карышковского ул., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/2, 14А, 38, 8А, 17а, 30а, 23А, 22а, 12/14, 25/27, 23Б, 47а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
  • Рыночная ул., 7
  • Фонтанская дорога, 17, 19, 147/28, 147/7, 151/23, 143/18, 147/12, 143, 145, 151, 147/21, 147/25, 147/36, 151/10, 151/12
  • Шевченко проспект, 19А, 17В, 23Б, 23В, 27А, 23А, 27, 27Б, 25, 21Б, 21А, 21В, 21, 25А, 23, 10/5, 10/9, 10/10, 10/8, 10/7, 10/3, 10/4, 10/1, 10/2, 17А, 19, 17, 17Б, 10/6.

С 09:00 до 18:00 без света останутся жилые дома по таким адресам:

  • Светлый пер., 8, 11, 14, 13а
  • Северный пер., 14
  • Тенистая ул., 6/10, 612, 6/11, 6, 6А/14.

 

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