Многие дома Одессы проведут сегодняшнюю ночь без света

Электричество отключат с 20:00 сегодня до 8:00 завтра.
- 4-й Деревообделочный переулок – 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 45А, 23Б, 47А, 45Б, 20Б, 93а, 52Б, 14а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 50А, 66, 83, 117, 99, 97, 107, 101, 93, 111, 73, 80, 95, 67, 105, 87, 68, 82, 91, 70, 113, 109, 74, 85, 115, 81, 75, 89, 78, 71, 79, 72, 69, 77
- 5-й Деревообделочный переулок – 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 19Е, 41А, 74а, 3а, 51А, 8А, 83Б, 139А, 2а, 32А, 40А, 52А, 9А, 4а, 174, 137А, 93А, 129в, 40Б, 52Б, 29А, 77Б, 105Б, 44Б, 51Б, 44А, 66А, 29б, 107Б, 46б, 129А, 30а, 4б, 137Б, 9Б, 85А, 66б, 83А
- Авдеева-Черноморского улица – 1
- Зелёный проспект – 14, 18, 21
- Промышленная улица – 22
- Химическая улица – 200а, 204, 206, 208, 212, 216, 200б, 200, 202, 214
- Авдеева-Черноморского улица – 1
4-й Деревообделочный переулок – 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 45А, 23Б, 47А, 45Б, 20Б, 93а, 52Б, 14а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 50А, 66, 83, 117, 99, 97, 107, 101, 93, 111, 73, 80, 95, 67, 105, 87, 68, 82, 91, 70, 113, 109, 74, 85, 115, 81, 75, 89, 78, 71, 79, 72, 69, 77
- 5-й Деревообделочный переулок – 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 19Е, 41А, 74а, 3а, 51А, 8А, 83Б, 139А, 2а, 32А, 40А, 52А, 9А, 4а, 174, 137А, 93А, 129в, 40Б, 52Б, 29А, 77Б, 105Б, 44Б, 51Б, 44А, 66А, 29б, 107Б, 46б, 129А, 30а, 4б, 137Б, 9Б, 85А, 66б, 83А
- Зелёный проспект – 14, 18, 21
- Промышленная улица – 22
- Химическая улица – 200а, 204, 206, 208, 212, 216, 200б, 200, 202, 214
Фото: НОРМАТИВ
Выскажите ваше мнение. Это важно.