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Мэрия Одессы доплатит за капремонты улицы Софиевской, Воронцовского переулка и спуска Маринеско

Мэрия Одессы доплатит за капремонты улицы Софиевской, Воронцовского переулка и спуска Маринеско

Компании, проводившие капитальные ремонты в Одессе улицы Софиевской, спуска Маринеско и Воронцовского переулка, получат доплату от мэрии.

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Об этом сообщается на сайте закупок zakupki.prom.ua.

Так, строительная компания «Ростдорстрой», проводившая ремонт улицы Софиевской, дополнительно получит 10 759 млн грн. Соответствующий тендер по переговорной процедуре (то есть без конкурса) провело управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

По условиям тендера, провести доплату по переговорной процедуре можно, если с момента заключения первоначальных договоров с подрядчиками не прошло трех лет, а стоимость дополнительных работ не превышает 50% стоимости всего проекта.

Указанную сумму компания получит в качестве «корректировки за проведение дополнительных работ (послеоплаты)».

улица Софиевская в Одессе

Улица Софиевская

Кроме того, «Ростдорстрой» также «в качестве корректировки» получит немногим более 3,5 млн грн за капремонт спуска Маринеско.

Одесса, спуск Маринеско

Спуск Маринеско

В свою очередь компания «БВК «Пик-строй» получит дополнительно более 2 млн грн за капремонт Воронцовского переулка (см. заглавное фото).

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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