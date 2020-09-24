Мэр Одессы выступил с открытым обращением к Сергею Кивалову: обучение детей льготных категорий в церковно-приходской школе должно быть бесплатным

«В письме говорилось о том, что мы можем направлять туда учиться детей, но взяв на себя оплату 11700 гривен в месяц за одного ребенка. И это без продленки, спортивных секций, творческих кружков», – сообщил Геннадий Труханов.

На сегодняшний день в городе порядка 11,5 тысяч детей, относящихся к льготным категориям: из многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, сироты, находящиеся под опекой. Мэр убежден, все они имеют право на бесплатное и качественное образование.

«Мы не просим, а требуем от Сергея Кивалова в ближайшее время ответить городу, сколько детей из льготных категорий будут учиться в этой школе бесплатно. Они имеют на это полное право хотя бы потому, что бесплатно выделенная городом под строительство школы земля оценивается в более 200 миллионов гривен. Мы об этом говорим три года. Когда школа открылась, я все еще надеялся, что чудо произойдет, но этого не свершилось. Поэтому если не хватило совести сделать это раньше, то хоть перед выборами. Примите наших детей в школу», – завершил Геннадий Труханов.