Міський голова Одеси Геннадій Труханов пішов у відпустку

Про це йдеться у розпорядженні про відпустку міського голови № 1382 К від 7 жовтня.

– Відбуваю у щорічну відпустку на 12 календарних днів за період 28.11.2017 р. – 27.11.2018 р. з 9 жовтня по 21 жовтня 2019 року, – зазначив Труханов у розпорядженні.

На період відпустки виконання обов’язків Одеського міського голови Геннадій Труханов поклав на Анатолія Орловського, першого заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

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