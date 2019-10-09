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Новости Одессы и Одесской области

Міський голова Одеси Геннадій Труханов пішов у відпустку

Міський голова Одеси Геннадій Труханов пішов у відпустку

Впродовж двох тижнів обов’язки Труханова виконуватиме Анатолій Орловський.

Про це йдеться у розпорядженні про відпустку міського голови № 1382 К від 7 жовтня.

– Відбуваю у щорічну відпустку на 12 календарних днів за період 28.11.2017 р. – 27.11.2018 р. з 9 жовтня по 21 жовтня 2019 року, – зазначив Труханов у розпорядженні.

На період відпустки виконання обов’язків Одеського міського голови Геннадій Труханов поклав на Анатолія Орловського, першого заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Фото: limanpravda.com

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