Мировой авторынок пополнился уникальным клоном Ferrari (фото)

Purosangue – кроссовер, который Ferrari обещают выпустить приблизительно в 2022 году. А для тех, кому ждать не хочется, может приобрести за 9,5 тыс. долларов внедорожник, напоминающий модель Ferrari.

Об этом пишет znaj.ua.

Собрана эта чудо-машина из шасси Chevrolet Blazer и кузова среднемоторного спорткара Pontiac Fiero 1984 года. Последний окрашен в красный цвет, что уже вызывает ассоциации со знаменитой итальянской автомобильной компанией. А для пущей достоверности мастер добавил надпись «Ferrari» сзади и соответствующий значок впереди.

Помимо эксклюзивного внешнего вида, автомобиль обзавелся двигателем V8 объемом 5,7 л. Благодаря двум внушительным выхлопным трубам, расположенными практически под дверцами, машину слышно издалека.

Зарубежное издание «motor1» назвало это чудо-авто «Feirorrariblazer», что сочетает в себе все марки автомобилей, которые в нем соединены.

За 9,5 тыс. долларов или, если в гривнах, за почти 250 тыс., эту машину можно купить на юго-востоке США, в штате Вирджиния.

Фото: craigslist.org