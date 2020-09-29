Мир становится лучше: еще одно кресло появилось в одесском парке Победы за счет меценатов

Еще одно парковое кресло появилось в парке Победы за счет меценатов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил одесский общественник, создатель социальной платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун.

Как и предыдущие скамейки и кресла, новшество изготовлено за счет меценатов — с дарственной табличкой с их именами: «Василий и Оксана — с любовью к Одессе. В рамках проекта «Доброе дело».

— Мир становится лучше, если вы верите в свои силы! Просто еще одно парковое кресло в парке Победы, благодаря Василию Литвинову и Оксане Литвиновой. И не важно, что мир, кажется, никогда не изменится, важно, что когда-то это произойдет, вопрос только благодаря вам в том числе, или без вас, — сообщает по этому поводу Анатолий Кавун.

Напомним, такие кресла уже есть и в парке Победы, появились они, как мы сообщали, и в парке им. Т.Г.Шевченко,

Кстати, как сообщал Анатолий, если вы тоже хотите сделать аналогичный подарок одесситам, то «мы вам дадим производителя, который изготавливает такие кресла со сбором, установкой и табличкой за 6 500 грн».

Фото — Анатолий Кавун