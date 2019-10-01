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Новости Одессы и Одесской области

Минулого тижня в Одесі народилися три пари двійнят

Минулого тижня в Одесі народилися три пари двійнят

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з’явилися на світ 209 немовлят. Цей показник перевищив попередній тиждень на 13 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За тиждень населення Одеси поповнили три двійні.

Новонароджені дівчатка минулого тижня здобули кількісну перевагу над хлопчиками – на світ з’явилися 113 маленьких одеситок і 96 юних одеситів.

Першість за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №7, де побачило світ 61 немовля.

З 1 жовтня згідно з наказом міського департаменту охорони здоров’я, після завершення планової дезінфекції та косметичного ремонту відновить прийом вагітних, роділь і породіль міський пологовий будинок №4.

Фото: 5 канал

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