Министр соцполитики в Одессе рассказала об увеличении выплат за усыновление ребенка

В Украине людям, которые решатся взять в семью приемного ребенка, будут давать больше денег.

Об этом рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская во время ее визита в Одессу.

По ее словам, это инициатива Кабмина. Так хотят поощрять украинцев за усыновление детей.

Теперь сумма выплат за одного взятого под опеку ребенка составит около пяти тысяч гривен. Это примерно на тысячу-полторы больше, чем до этого, в зависимости от возраста.

Людям, которые возьмут в семью малышей с инвалидностью, начислят больше средств от 3 до 3,5 тыс. грн. Всем приемным родителям с детьми предоставят обустроенное жилье от правительства.

Как отметила Юлия Соколовская, постепенно в стране хотят сократить количество интернатов и приютов, а со временем и вовсе закрыть их.

Также, по ее словам, почти все детские учреждения в Одесской области переполнены. Очень многих детей приходится забирать из семей, но их некуда пристроить. Новых воспитанников в подобных заведениях региона уже не принимают.

Фото: dmlawyer.top

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