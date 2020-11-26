Пять одесских школ «атаковали» минеры

В Одессе полицейские проверяют информацию об угрозе взрывов в пяти школах города.

Как сообщает областное управление Нацполиции, информация о заминировании школ в Приморском, Малиновском и Киевском районах города поступила сегодня утром, 26 ноября, на электронный адрес правоохранителей.

На места направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

Отметим, что на днях в Одессе уже «минировали» учебные заведения – тогда сообщалось о взрывчатке, заложенной в гимназиях №5, №7 и №8 в Малиновском, Приморском и Суворовском районах города. Тогда взрывоопасных устройств на территориях школ не обнаружили.