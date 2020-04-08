Мелкий ремонт или начало большой стройки: что происходит на Чкаловском пляже в Одессе? (фото)

Возле домиков на Чкаловском пляже развернули строительные работы.
Одесских активистов эта новость насторожила. По их мнению, все свидетельствует о том, что часть побережья там готовят к застройке.
Наш корреспондент отправился на место, чтобы посмотреть на все своими глазами.
На месте мы застали троих рабочих.
– Да нет, какая застройка – вот, забор ремонтируем, – ответили они на наш вопрос.
На тот момент придраться к их словам было бы сложно. Строители действительно восстанавливали ограждение вокруг домиков на пляже.
Более того, они говорят, что и сами переспрашивали у заказчика, не выйдут ли работы за рамки ремонтных. Уж очень, мол, не хотелось бы отобрать часть пляжа у самих себя.
– Сказали пока только вот эти домики оградить, – говорят рабочие. – От них уже одни развалины остались. Весь вид портят. А скоро курортный сезон начнется.
Закончится ли все только ремонтом забора – покажет время. Пока остается верить на слово и надеяться, что за время карантина у одесситов не уменьшится свободного места у моря.
Напомним, в январе постройки на Чкаловском снесли.
По словам общественных деятелей, сделано это было для того, чтобы застроить очередной склон у моря. Как выяснилось, они были правы, ведь через суд ООО «Зеленый берег» и ООО «Чкаловский-Инвест» смогли получить разрешение на стройку.
Не удивительно, что активисты начали возмущаться по поводу выстраивания забора. Ведь с этого начинаются все стройки в Одессе. На Facebook-странице общественной организации «Зеленый лист» появилось сообщение, что забор начали строить еще в начале недели – с целью отобрать кусок склона. При этом общественники добавили визуализацию плана застройки.
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