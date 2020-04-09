Медицинскую базу Одесской области пополнили два десятка современных реанимобилей (фото)

9 апреля в региональный центр экстренной помощи поступил 21 автомобиль класса С. Их презентовал губернатор Максим Куцый.

Об этом сообщает usionline.com.

Это современные машины скорой помощи, максимально приспособленные под сегодняшние реалии.

В них есть необходимое оборудование, в том числе и аппараты искусственной вентиляции легких.

Машины распределят по районам. Так, три авто направят в Подольский район, где расположена одна из опорных больниц для приема коронавирусных больных.

Еще два авто передадут в Любашевский район. Их установят в точках на трассе “Одесса-Киев”, где происходят аварии. Для таких же целей отправят машину в Саратский район.

Также машинами обеспечат Арцизский, Беляевский, Белгород-Днестровский, Великомихайловский, Ивановский, Измаильский районы. Кроме того, кареты скорой помощи направят в города Южный и Черноморск.

В Одессе их передадут 1-7-й городским подстанциям.

Авто класса С предназначены для работы врачебных бригад. Бригад в регионе всего 34, что, по данным облздрава, недостаточно.

К слову, в ближайшее время в область прибудет еще несколько партий “скорых” – 24 машины класса С и 85 класса В.

Этого, по сведениям облздрава, должно хватить, чтобы охватить весь регион.

Фото: usionline.com

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