отключение света

Центральный РЭС

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Работы до 17:00:

  • Аркаса, 47-126,
  • Героев Змеиного, 48-131,
  • Магистральная, 76-112,
  • Огородная, 101,
  • Патриотическая, 45-120,
  • Петра Лещенко, 70-93в,
  • Чумацкая,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный,
  • пер. Проточный, 13,15.

Работы до 19:00:

  • Французский б-р, 26/1, 26/2,
  • Авиационная, 1, 1/5,
  • Балковская, 35-42,
  • Бойчука, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
  • Бреуса,
  • Весенний, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранитная, 1-26,
  • Ефимова, 2-49,
  • Ивана и Юрия Лип, 50а,
  • Люстдорфская дорога, 13, 13а,15, 2б,4б,4в,
  • Вадатурского, 4, 6, 66-92,
  • Живописная, 15-22Е,
  • Могильницкой, 2, 4А, 5, 9,
  • Мраморная, 27-48,
  • Пишенина,
  • Поездная, 5, 5а, 6,
  • Рихтера Святослава, 148А,
  • Руставели Шота, 23А-53/корп. 1,
  • Савельева, 12-20Б,
  • Скидановская, 6, 17, 23, 23а,
  • Складская, 2, 2/4,
  • Старицкого, 12, 20/1, 20/корп.1,2,
  • А. Тимошенко, 39, 41, 42,
  • Буковецкого, 11-26,
  • Фунтового, 1-29,
  • Черновола, 7,
  • дорога Фонтанская, 57А, 55, 55А, 57, 53, 55/1, 55А/1, 55Г, 55Д, 55Ж,
  • пл. Старосина, 3, 5, 7, 13,15,15а,
  • пер. Вознесенский, 1-6, 24,
  • переулок Герцена, 2-11, 51,
  • переулок Косовский, 3-8,
  • переулок Крыжановского, 8А,
  • переулок Осыки, 6,8, 1,
  • переулок Парашютный, 1а-8б,
  • переулок Пасечной Зои, 7/корп.9,8,9,
  • переулок Клубничный, 25,25а,27,29,
  • переулок Рекордный, 1-7/корп.1,
  • переулок Шампанский, 1,
  • переулок Школярский 1-4,
  • спуск Ковалевского, 1, 1/в/2,1в,8,10,
  • спуск Матросский, 13,15,
  • спуск Скидановский, 7,7а.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Дача Ковалевского, 1А,
  • Золотой Берег, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7, 9, 9а/корп.5, 21,
  • дорога Фонтанская, 114, 165, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 173, 173/2,
  • переулок Амбулаторный, 2-10, 11/корп.1,2, 11а, 13,
  • переулок Белякова, 2/10,
  • переулок Узкий, 5,14б,
  • переулок В. Змиенко, 1-7,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34а, 34, 36, 38, 40,
  • просп. Небесной Сотни, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 2-я линия на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-я Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая,
  • Ананьевская, 1-26а,
  • Бехтерева, 2-44,
  • Беляевская, 1-11б,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Винниченко, 42-59,
  • Высокая, 1-20,
  • Ветрогонова, 1-14а,
  • Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Дальняя, 1-25В,
  • Джинестровская, 5-20,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 9, 63-90а,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Коровицкого Профессора,
  • Котляревского, 12б,
  • О. Кошица, 1-69,
  • Кривобалковская, 1-38,
  • Круговая, 1-36,
  • Крушельницкого 1-37,
  • Куницы, 1-12,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Михновского, 1-63В,
  • Болбочана, 1-43,
  • Молодежная, 1-49,
  • Наклонная, 17/1,
  • Неждановой,
  • Нерубайская, 4-30,
  • Нестеренко, 5-26,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского,
  • Парковая, 10,10б,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная,
  • Проценко, 11,13,19,
  • Рачкова, 4-14,
  • Романтиков, 25,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова 1-58,
  • Социальная, 3-24а,
  • Тарутинская, 1-13,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Усатовская, 1-37,
  • Училищная, 28-47,
  • Хавкина,
  • Хуторская, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четвертая, 33Г, 33Б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилева,
  • Шухевича, 1-14,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. 1-й, 2-й Ключевой,
  • пер. 1-й Пересыпский,
  • пер. 1-й, 2-й Полевой,
  • пер. 1-й, 2-й Юбилейный,
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Ключевой,
  • пер. Ковыльный, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Круговой, 1а-13,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • пер. Мастерський, 1-11,
  • пер. Москити, 1-11а,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Новый 1-14,
  • переулок Одесский, 3-15,
  • переулок Оранжерейный, 1-20,
  • переулок Парковый, 1-8а,
  • переулок Калнышевского, 1-10,
  • переулок Савранский, 5,9,
  • переулок Станишевской,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Шебелинский,
  • просп. Князя В. Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.




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