Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Аркаса, 47-126,
- Героев Змеиного, 48-131,
- Магистральная, 76-112,
- Огородная, 101,
- Патриотическая, 45-120,
- Петра Лещенко, 70-93в,
- Чумацкая,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный,
- пер. Проточный, 13,15.
Работы до 19:00:
- Французский б-р, 26/1, 26/2,
- Авиационная, 1, 1/5,
- Балковская, 35-42,
- Бойчука, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
- Бреуса,
- Весенний, 4-41,
- Глиняная, 27-48,
- Гранитная, 1-26,
- Ефимова, 2-49,
- Ивана и Юрия Лип, 50а,
- Люстдорфская дорога, 13, 13а,15, 2б,4б,4в,
- Вадатурского, 4, 6, 66-92,
- Живописная, 15-22Е,
- Могильницкой, 2, 4А, 5, 9,
- Мраморная, 27-48,
- Пишенина,
- Поездная, 5, 5а, 6,
- Рихтера Святослава, 148А,
- Руставели Шота, 23А-53/корп. 1,
- Савельева, 12-20Б,
- Скидановская, 6, 17, 23, 23а,
- Складская, 2, 2/4,
- Старицкого, 12, 20/1, 20/корп.1,2,
- А. Тимошенко, 39, 41, 42,
- Буковецкого, 11-26,
- Фунтового, 1-29,
- Черновола, 7,
- дорога Фонтанская, 57А, 55, 55А, 57, 53, 55/1, 55А/1, 55Г, 55Д, 55Ж,
- пл. Старосина, 3, 5, 7, 13,15,15а,
- пер. Вознесенский, 1-6, 24,
- переулок Герцена, 2-11, 51,
- переулок Косовский, 3-8,
- переулок Крыжановского, 8А,
- переулок Осыки, 6,8, 1,
- переулок Парашютный, 1а-8б,
- переулок Пасечной Зои, 7/корп.9,8,9,
- переулок Клубничный, 25,25а,27,29,
- переулок Рекордный, 1-7/корп.1,
- переулок Шампанский, 1,
- переулок Школярский 1-4,
- спуск Ковалевского, 1, 1/в/2,1в,8,10,
- спуск Матросский, 13,15,
- спуск Скидановский, 7,7а.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Дача Ковалевского, 1А,
- Золотой Берег, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7, 9, 9а/корп.5, 21,
- дорога Фонтанская, 114, 165, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 173, 173/2,
- переулок Амбулаторный, 2-10, 11/корп.1,2, 11а, 13,
- переулок Белякова, 2/10,
- переулок Узкий, 5,14б,
- переулок В. Змиенко, 1-7,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34а, 34, 36, 38, 40,
- просп. Небесной Сотни, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я линия на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-я Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая,
- Ананьевская, 1-26а,
- Бехтерева, 2-44,
- Беляевская, 1-11б,
- Большая Садовая, 1-52,
- Винниченко, 42-59,
- Высокая, 1-20,
- Ветрогонова, 1-14а,
- Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Дальняя, 1-25В,
- Джинестровская, 5-20,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 9, 63-90а,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Коровицкого Профессора,
- Котляревского, 12б,
- О. Кошица, 1-69,
- Кривобалковская, 1-38,
- Круговая, 1-36,
- Крушельницкого 1-37,
- Куницы, 1-12,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Михновского, 1-63В,
- Болбочана, 1-43,
- Молодежная, 1-49,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой,
- Нерубайская, 4-30,
- Нестеренко, 5-26,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского,
- Парковая, 10,10б,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная,
- Проценко, 11,13,19,
- Рачкова, 4-14,
- Романтиков, 25,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова 1-58,
- Социальная, 3-24а,
- Тарутинская, 1-13,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Усатовская, 1-37,
- Училищная, 28-47,
- Хавкина,
- Хуторская, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четвертая, 33Г, 33Б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилева,
- Шухевича, 1-14,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. 1-й, 2-й Ключевой,
- пер. 1-й Пересыпский,
- пер. 1-й, 2-й Полевой,
- пер. 1-й, 2-й Юбилейный,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Ключевой,
- пер. Ковыльный, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Круговой, 1а-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Мастерський, 1-11,
- пер. Москити, 1-11а,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Новый 1-14,
- переулок Одесский, 3-15,
- переулок Оранжерейный, 1-20,
- переулок Парковый, 1-8а,
- переулок Калнышевского, 1-10,
- переулок Савранский, 5,9,
- переулок Станишевской,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский,
- просп. Князя В. Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.