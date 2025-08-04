Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 4 августа, в Одессе – массовые отключения электричества из-за плановых работ;
  • Отключения коснутся абонентов Южного, Центрального и Северного РЭС;
  • Отключения продлятся до 17:00-20:00 часов, в зависимости от адреса.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Родниковая, 1-17,
  • Зеленая Балка, 58, 73, 114;
  • Иванова Игоря, 2,
  • Камышева, 5, 5/7Б;
  • Крутоярская, 8, 21,28,39. 

Работы до 17:00:

  • Пшеничная, 1-14;
  • Радостная, 1-30,
  • Рихтера Святослава, 9-31А,
  • Славянская, 2/1,4,9,14,17а;
  • Солнечная, 7,
  • Сурикова, 40,
  • Сухолиманская, 3/33, 4а, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39-51;
  • Зеленая горка, 28,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8,14;
  • переулок Каберне, 1/3,4,
  • переулок Машиностроительный, 1а-16,
  • переулок Свободы, 47в,
  • переулок Технический, 4-15,
  • просп. Свободы, 1-80/5б.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Аэродромная, 1,
  • Академическая, 5а,
  • Аметова Решата, 13, 15;
  • Ангарская, 1-9, 36,37;
  • Аркаса, 47-164,
  • Бахчевая, 1-36б,
  • Братская, 1-14,
  • Вадатурского А., 79-131,
  • Героев Змеиного, 48-153,
  • Горизонтальная, 1-19А, 49, 49а, 50;
  • Городня, 101,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Дальницкое, 3-63, 109а, 115, 121, 125, 131, 133а, 139, 149, 159;
  • Довженко, 7-10а,
  • Дунайская, 1-36,
  • Зерновая, 1-30,
  • Злаковая, 1-31/корп.2,
  • Зоопарковая, 1-21,
  • Измаильская, 1-25,
  • Курганная, 1-20,
  • Лещенко Петра, 2-107,
  • Локальная, 1-15,
  • Магистральная, 33-122,
  • Маковая, 1-78,
  • Маловского, 4,
  • Миндальная, 4,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Нескучная, 1-12а,
  • Озерная, 1-13,
  • Олешковская, 1-62Б,
  • Острожская, 1-63,
  • Патриотическая, 45-160,
  • Северная, 12а-188,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Санитарная, 1-37а,
  • Солнечная, 4,
  • Сосюры Владимира, 1-75,
  • Столярского, 4-Г,
  • Тираспольское, 28-219,
  • Ученическая, 1-55б,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • Черкасская, 1-28,
  • Чумацкая, 4-61, 65-110;
  • дорога Фонтанская, 6, 17, 19;
  • пер. 1-й Амурский, 1-18,
  • пер. 1-й Лазурный, 1-7,
  • пер. Хотинский, 12а,19;
  • пер. Г. Гусака-Гусаченко,
  • пер. 1-й Восточный, 2-18,
  • пер. 2-й Амурский, 1-18,
  • пер. 2-й Лазурный, 2-9,
  • пер. 3-й Амурский, 1-21,
  • пер. 3-й Лазурный, 1-14а,
  • пер. 4-й Амурский, 1-16,
  • пер. 4-й Лазурный, 1-6,
  • пер. 5-й Лазурный, 1-6,
  • пер. 6-й Лазурный, 3-7,
  • пер. Кинбурнский, 3-9,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-15а,25,29,35;
  • переулок Маковый, 2-12,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Северный, 33-47. 

Работы до 20:00:

  • переулок Проточный, 1-15,
  • переулок Черновицкий, 1-20а,
  • просп. Шевченко, 11а,29;
  • шоссе Тираспольское, 39/41, 67-А, 111,113,115. 

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Альпинистов, 1-24,
  • Высокая, 1-20,
  • Газовая, 1-21,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81,83,90А;
  • Каменяров, 3А-211, 295-309;
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Летняя, 23-41,
  • Льва Симиренко, 1-57. 

Работы до 20:00:

  • Неждановой, 30в-62а, 117-129;
  • Озерная, 26-66;
  • Осенняя, 1-12;
  • Республиканская, 7б, 10-343а;
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72;
  • Хаджибейская дорога, 2-39/1, 59-523;
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
  • пер. 1-й Нефтяников, 1а-13,
  • пер. 1-й Пересыпской, 8-14,
  • пер. 2-й Нефтяников, 1-5,
  • пер. 2-й Хаджибейский, 10,
  • пер. 3-й Нефтяников, 4-18,
  • пер. 3-й Хаджибейский, 1-17,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпской, 1-23. 

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