Ключевые моменты:
- В воскресенье, 20 июля 2025 года, в Одессе проходят плановые отключения электричества в связи с ремонтными работами;
- Без света остаются десятки улиц в районах Южного, Центрального и Северного РЭС — до 17:00 и 20:00.
По информации энергетиков, которую приводит Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», без электроснабжения на весь день останутся жители таких улиц:
Южный РЭС
- Левитана, 19/корп.3, 19/4,5;
- Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а;
- Анны Ахматовой, 6-40;
- Академика Вернадского, 6-37;
- Костанди, 60-75 1-44А;
- Куприна, 26-48д;
- Научная, 1-44А;
- Равенства, 2-28;
- Сумская, 24-69б;
- Айвазовского, 72а, 84в;
- Харьковская, 1-20;
- Юннатов, 1-15;
- Елочная, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г;
- Фонтанская дорога, 129;
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- Харьковская, 20б;
- переулок 1-й Равенства 1-8, 98, 106;
- переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2;
- переулок 2-й Китобойный, 20, 20а, 22;
- переулок 2-й, 3-й Костанди;
- переулок 2-й, 3-й Украинский;
- переулок Биологический, 1-20;
- переулок Львовский, 76;
- переулок Математический, 1-20;
- переулок Новоукраинский, 2, 17-31.
Работы до 17:00.
- Проектируемая, 6/1;
- Седьмая, 1, 3.
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Работы до 20:00.
Центральный РЭС
- Гранатная, 1-16б;
- Анны Михайленко, 18-51;
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Йозефа Прибика, 7-28Б;
- Столярского, 4-Г;
- Ивана Фунтова, 42-54;
- пер. Гранатный, 2-8/корп. 1;
- пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
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Северный РЭС
- 36-я, 37-я, 43-я, 44-я линия на жилом массиве;
- Каменщиков, 118;
- Луцкая, 59а, 63;
- Ракетная, 1-18;
- Республиканская, 232 ,234, 305, 311, 319;
- Хаджибейская дорога, 409-507.
Работы до 20:00.