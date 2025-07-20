Отключение света

Ключевые моменты:

  • В воскресенье, 20 июля 2025 года, в Одессе проходят плановые отключения электричества в связи с ремонтными работами;
  • Без света остаются десятки улиц в районах Южного, Центрального и Северного РЭС — до 17:00 и 20:00.

По информации энергетиков, которую приводит Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», без электроснабжения на весь день останутся жители таких улиц:

Южный РЭС

  • Левитана, 19/корп.3, 19/4,5;
  • Академическая, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а;
  • Анны Ахматовой, 6-40;
  • Академика Вернадского, 6-37;
  • Костанди, 60-75 1-44А;
  • Куприна, 26-48д;
  • Научная, 1-44А;
  • Равенства, 2-28;
  • Сумская, 24-69б;
  • Айвазовского, 72а, 84в;
  • Харьковская, 1-20;
  • Юннатов, 1-15;
  • Елочная, 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г;
  • Фонтанская дорога, 129;
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  • Харьковская, 20б;
  • переулок 1-й Равенства 1-8, 98, 106;
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2;
  • переулок 2-й Китобойный, 20, 20а, 22;
  • переулок 2-й, 3-й Костанди;
  • переулок 2-й, 3-й Украинский;
  • переулок Биологический, 1-20;
  • переулок Львовский, 76;
  • переулок Математический, 1-20;
  • переулок Новоукраинский, 2, 17-31.

Работы до 17:00.

  • Проектируемая, 6/1;
  • Седьмая, 1, 3.
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Работы до 20:00.

Центральный РЭС

  • Гранатная, 1-16б;
  • Анны Михайленко, 18-51;
  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Йозефа Прибика, 7-28Б;
  • Столярского, 4-Г;
  • Ивана Фунтова, 42-54;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп. 1;
  • пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

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Северный РЭС

  • 36-я, 37-я, 43-я, 44-я линия на жилом массиве;
  • Каменщиков, 118;
  • Луцкая, 59а, 63;
  • Ракетная, 1-18;
  • Республиканская, 232 ,234, 305, 311, 319;
  • Хаджибейская дорога, 409-507.

Работы до 20:00.

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