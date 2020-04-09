fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Массовое отключение света в Одессе 9 апреля: список адресов

Массовое отключение света в Одессе 9 апреля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 970 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 9 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я Садовая улица 1
  • 2-я Садовая улица 1, 2, 3, 4
  • Авангардная улица 15, 16
  • Архитекторская улица 176
  • Героев Крут улица 43, 49
  • Дачная улица 3, 4, 5, 8, 8/3а, 6, 7, 8/2, 8/3
  • Ицхака Рабина улица 12, 14, 16, 17, 18
  • Левитана улица 123в, 36б, 44с
  • Лиманная улица Полностью
  • масив 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/6А, 32/2, 4/18, 4/1, 33/1, 5/4, 20/1, 15, 43/2, 32/3, 40а, 44/2, 42/1, 32/1, 41а, 10/1, 35/1, 32/4, 34/1, 22/1, 11/1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
  • Молодёжная улица 23, 28
  • Одесса-Главная улица Полностью
  • Одесская улица 1
  • Ореховая улица 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 8б, 3а, 45а, 22/2, 6а, 18а/1, 2а, 6/а, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22
  • Парковая улица 12г, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 17а, 11а, 11б, 12г/1, 18а, 27, 29
  • Патриотическая улица 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 28а, 24а, 36, 36а, 27а, 30б, 30а, 30в
  • Первомайская улица 31, 30/4, 23, 30/2, 30/5, 26, 30/3, 26а, 31/1, 30/1, 21а, 22а, 27а, 13А, 30/6
  • Першотравнева вулиця 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 34, 2а, 10а, 19а, 28а, 18а, 3а
  • Полевая улица 25, 25а, 27, 33, 7а, 19, 27а, 27б, 7
  • Садовая улица 57а, 21а, 51, 15а, 11, 2а, 17б, 50, 13а, 56б, 19а, 49, 15, 1а, 43, 56, 54, 44, 5, 2, 3, 9, 9а, 55, 52, 46, 56а, 17а, 48, 7, 45, 1, 21б, 23, 13, 11в, 25
  • Садовод ОСГІ вулиця 4
  • Сиреневая улица 4/3, 1, 2/3с, 3
  • Степовая улица 2, 5, 10, 12, 14, 32, 33, 35, 36, 38, 42
  • Строительная улица 3/7а, 3/4, 3/12, 3/21б, 3/10а, 1, 3/, 1/3, 3/11а, 3/19, 3/13а, 3/3, 3/12а, 3/18а, 3/14а, 3/14, 3/20а, 3/5б, 3/21, 3/21а, 3/15а, 2, 3/8, 3/22б, 3/9, 3/3б, 3/15, 3/8а, 3/20, 3/5в, 3/4А, 3/18, 3/5а, 3/6, 3/2а, 1/, 3/13, 3/10, 1/4, 3/22, 3/3а, 3/16а, 3/22а, 3/17б, 3/5, 3/13б, 1/1, 3/19а, 3/7, 3, 3/13в, 1/2
  • СУХИЙ ЛИМАН Полностью
  • Таїрово Полностью
  • Ульянівка 1, 2
  • Ульянівка вулиця 1
  • Хутір Мізікевича Полностью
  • Червоний Хутір Полностью
  • Черноморская улица 26, 1а, 4, 24, 2, 20, 8/10, 17, 30, 18, 5/1, 28, 32а, 22а, 1а/1, 13, 21, 23а, 18а, 22, 5/3

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия Полностью
  • 2-я Суворовская улица Полностью
  • 3-я Суворовская улица Полностью
  • 4-я линия 8 Марта Полностью
  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 3А, 5, 4В, 1, 1А, 3
  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 4, 42а, 24А, 15Б, 20, 19, 23, 4/2, 15А, 3, 18, 13, 21, 15, 1, 16а, 16, 22, 24, 23А, 42, 44а, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 29, 36/2, 34а, 15а, 2, 25, 10, 8, 11, 24а, 12, 5, 27, 14, 26, 22А, 17а, 17, 9а, 6, 19а, 7, 9, 38а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 39, 40, 46, 30а, 48, 53, 45, 36а, 34А, 38А, 30А, 33А, 25А, 41, 47А, 23а, 12/1, 43, 49А, 29А, 5А, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 41а, 45а, 27а, 39а, 39/3, 25а, 17А, 26А, 20а
  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги. 29
  • Костанди улица 176, 205А, 209, 190, 227, 217, 221, 178А, 227А, 186, 196, 215, 182, 180, 184, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 192, 188, 225, 176А, 219, 174, 184А
  • Левитана улица 145Б, 10015л, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 137, 98, 131, 139а, 137а, 112, 106, 145а, 145, 133, 104, 114, 139
  • Тульская улица 86, 88, 90, 92, 94, 95, 94Б, 96а, 100а, 90а, 94а, 105а, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 4-й Деревообделочный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 93а, 45Б, 52Б, 47А, 23Б, 45А, 42, 14а, 20Б, 73А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
  • 5-й Деревообделочный переулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 30а, 52Б, 2а, 74а, 139А, 105Б, 9Б, 3а, 93А, 41А, 19Е, 83А, 52А, 32А, 51А, 137Б, 83Б, 44А, 4б, 129А, 58, 9А, 8А, 85А, 66А, 40А, 66б, 129в, 4а, 137А, 29А, 77Б, 40Б, 44Б, 51Б, 46б, 107Б, 29б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174
  • Посмитного улица 22
  • Химическая улица 204, 212, 200б, 200, 202, 214, 200а, 206, 208, 216

С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Атамана Чепиги улица 3, 9А, 5, 7, 11, 13, 15, 9Б
  • Зелёный проспект 14, 18, 21
  • Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26
  • Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Бунина улица 1, 3, 4, 8
  • Деволановский спуск 17
  • Еврейская улица 1, 2а, 4а, 2, 4
  • Жуковского улица 4, 5
  • Жуковского улица 2
  • Канатная улица 28, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 74, 26А
  • Карантинная улица 2, 17
  • Маразлиевская улица 1, 44, 46, 48, 3А, 3, 5, 7, 54, 62
  • Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15А, 49/1, 60б, 50А, 2А, 60а, 43А, 8А, 42А, 41а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62
  • Троицкая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • Успенская улица 10, 14, 16а, 12, 16, 41, 43а, 43

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Жуковского улица 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3, 10/2, 10
  • Жуковского улица 6, 7, 8

С 09:00 по 23:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Ланжероновская улица 3, 5, 9
  • переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12
  • Пушкинская улица 2

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Нежинская улица 12
  • Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44
  • Ольгиевская улица 31, 33
  • Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

Фото: 0542

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить